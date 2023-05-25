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Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд

Алёна Воронина
25 мая 2023, 10:16 обновлено 25 мая, 10:16
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Котик хорошо спрятался. Его отличает от других животных лишь одна заметная деталь.
Девушка, головоломка
Нужно найти кота среди енотов за 15 секунд/ ua.depositphotos.com, Dudolf

Головоломки и разнообразные загадки помогают прекрасно потренировать свой мозг. Следующая головоломка заставит вас хорошенько напрячься, ведь нужно будет найти кота, который спрятался среди енотов.

На первый взгляд загадка может показаться не такой и сложной, но вы так будете думать лишь до того момента, когда начнете свои поиски. Тогда окажется, что найти кота среди других животных не так уж легко, пишет Mirror.

На выполнение задания дается ограниченное количество времени – всего 15 секунд.

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На рисунке мы видим большое количество енотов. Некоторые из них имеют на себе какой-то аксессуар – шляпу или шарфик. Во всем остальном они все подобны друг на друга. Однако среди них выделяется одно животное – кот, который старается быть незаметным.

Попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Также можно устроить соревнование и попытаться разгадать эту загадку на скорость вместе со своими друзьями и родными. Таким образом вы сможете проверить, кто же из вас сможет обогнать всех и справиться быстрее всего.

Головоломка
Нужно найти кота среди енотов за 15 секунд/ Dudolf

Если вам не удается отыскать кота среди енотов, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол картинки.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Головоломка
Кот захлебнулся в правом нижнем углу / Dudolf

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 5 секунд найти человека среди статуй. Незваный гость так замаскировался, что заметить его будет непросто. Но его выдаст одна простая деталь.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти веселую собаку за 5 секунд. Новая головоломка поможет вам проверить, насколько быстро ваше мышление и способны ли вы мгновенно замечать отдельные детали.

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