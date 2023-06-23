Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

На картинке - множество рядов с буквой "B". Сможете ли вы заметить, что не так?

https://news.glavred.info/zagadka-s-anomaliey-nuzhno-nayti-oshibku-za-36-sekund-10479883.html Ссылка скопирована

Нужно найти число среди букв / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Поддерживать здоровье и активность мозга так же важно, как и заботиться о теле. И делать это очень просто - дайте нагрузку при помощи головоломок. Регулярно разгадывая их, можно значительно улучшить когнитивные способности.

Если вы готовы проверить свой IQ, то попробуйте найти число, спрятанное среди множества букв B. У вас есть всего 36 секунд на выполнение задания.

У вас есть всего 36 секунд, чтобы найти число / Фото: mirror.co.uk

Чем дольше вы смотрите на картинку, тем больше вы можете запутаться, поскольку число, которое вы ищете, идеально сочетается с буквой B.

видео дня

Подсказка: число, которое вы ищете, находится в правой части изображения.

Если справиться с заданием не получилось, правильный ответ опубликован ниже. Все это время вы искали число "8".

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

Вам также может быть интересно: