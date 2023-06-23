УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

Анна Ярославская
23 июня 2023, 03:45
16
На картинке - множество рядов с буквой "B". Сможете ли вы заметить, что не так?
Головоломка
Нужно найти число среди букв / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Поддерживать здоровье и активность мозга так же важно, как и заботиться о теле. И делать это очень просто - дайте нагрузку при помощи головоломок. Регулярно разгадывая их, можно значительно улучшить когнитивные способности.

Если вы готовы проверить свой IQ, то попробуйте найти число, спрятанное среди множества букв B. У вас есть всего 36 секунд на выполнение задания.

У вас есть всего 36 секунд, чтобы найти число
У вас есть всего 36 секунд, чтобы найти число / Фото: mirror.co.uk

Чем дольше вы смотрите на картинку, тем больше вы можете запутаться, поскольку число, которое вы ищете, идеально сочетается с буквой B.

видео дня

Подсказка: число, которое вы ищете, находится в правой части изображения.

Если справиться с заданием не получилось, правильный ответ опубликован ниже. Все это время вы искали число "8".

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

Вам также может быть интересно:

Реклама

Главное за день

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

02:00 Украина
"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

00:06 Политика
"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:05

Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в Кремле

04:00

Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

03:03

Что можно сделать из старого тюля: 5 невероятных идей

02:30

Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - СотникВидео

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

Реклама
23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

22:21

Россияне опозорились, запустив новый "вброс" о "смерти" Залужного

22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

Реклама
19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

Реклама
15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

15:38

О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопкумнение

15:26

2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

15:25

Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жаруВидео

15:14

Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

14:58

"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

14:56

Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

14:48

"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителейВидео

14:15

Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять