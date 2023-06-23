Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

Поддерживать здоровье и активность мозга так же важно, как и заботиться о теле. И делать это очень просто - дайте нагрузку при помощи головоломок. Регулярно разгадывая их, можно значительно улучшить когнитивные способности.
Если вы готовы проверить свой IQ, то попробуйте найти число, спрятанное среди множества букв B. У вас есть всего 36 секунд на выполнение задания.
Чем дольше вы смотрите на картинку, тем больше вы можете запутаться, поскольку число, которое вы ищете, идеально сочетается с буквой B.
Подсказка: число, которое вы ищете, находится в правой части изображения.
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Если справиться с заданием не получилось, правильный ответ опубликован ниже. Все это время вы искали число "8".
Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.
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