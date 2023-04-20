Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

В ванне с резиновыми утятами "спрятался" кусок мыла, найти который будет непросто.

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Нужно найти кусок мыла среди резиновых утят/ Bright Side

Разнообразные загадки и головоломки помогают улучшить свои умственные способности, это своеобразная зарядка для мозга. В то же время такие задачи помогают также проверить свою смекалку и внимательность. Следующая головоломка предлагает найти кусок мыла, который спрятан среди резиновых утят.

Задача усложняется еще и тем, что на ее решение дается всего 21 секунда, пишет Bright Side.

Такая головоломка может сильно запутать. На первый взгляд может казаться, что разгадать ее легко, однако уже через несколько секунд становится понятно, что задача не такая уж и простая.

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Спрятанный кусок мыла не так очевиден, как хотелось бы. Поэтому для его поиска нужно будет привлечь всё свое внимание.

Если вам не удается решить головоломку за указанное время, не расстраивайтесь. Можно взять себе дополнительное время.

Нужно найти кусок мыла среди резиновых утят/ Bright Side

Попробуйте самостоятельно решить эту задачу. Но если не получается, то внизу мы оставляем разгадку.

Кусок мыла расположен в правом верхнем углу/ Bright Side

Кусок мыла на самом деле плавает среди утят в правом верхнем углу. Но распознать его непросто, ведь по своему виду он напоминает нижнюю часть резиновых утят. В какой-то момент можно просто подумать, что это еще один перевернувшийся утенок.

Ранее мы рассказывали о головоломке в которой нужно найти спрятанную зубную щетку за 7 секунд. Найти замаскированную щетку на рисунке очень непросто, не все смогут справиться с этой сложной задачей.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 49 секунд найти корону среди песиков корги. Предмет, который спрятан среди милых зверюшек, найти будет непросто.

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