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Загадка на скорость: не все найдут змею среди жирафов за 5 секунд

Алёна Воронина
19 июня 2023, 06:30
277
Лишь на первый взгляд загадка кажется легкой. На самом деле она может запутать даже самых сообразительных.
Головоломка, девушка
Нужно найти змею среди жираф за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Ежедневное разгадывание загадок и головоломок помогает держать в тонусе мозг, улучшать сообразительность и обострять свою внимательность к деталям. Если выполнение таких заданий станет вашей привычкой, то уже за короткий промежуток времени вы увидите, насколько быстрее вам это дается. Следующая загадка предлагает найти змею, которая спряталась среди жирафов, всего за 5 секунд.

На первый взгляд кажется, что здесь ничего сложного, ведь змея и жирафы – это совершенно разные по своему внешнему виду животные. Но на самом деле не всё так просто, и уже через мгновение после того, как вы начнете разгадывать эту загадку, вам придется чесать голову, пишет Brightside.

На картинке мы видим много жирафов, стоящих на зеленом поле. Но где-то среди них притаилась незваная гостья – змея.

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Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченный отрезок времени – всего за 5 секунд. Если вы готовы бросить себе вызов и устроить себе проверку на скорость, тогда – вперед.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается разгадать загадку за 5 секунд, ведь она лишь на первый взгляд кажется несложной. На самом деле найти змею довольно непросто. Просто выделите себе на это больше времени.

Головоломка
Нужно найти змею среди жираф за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти змею, даем небольшую подсказку – змея замаскировалась под жирафа и имеет такую же окраску. Но только окраску, а не форму. Обратите внимание на участок рисунка ближе к левому краю.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Змея в левой части рисунка/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти звезду среди котов за 7 секунд. На рисунке со многими котами не так уж просто заметить одну важную деталь. Поэтому справиться с задачей смогут не все.

Также ранее мы рассказывали о сложной летней загадке, в которой нужно найти пчелу за 5 секунд. Пчелка спряталась среди цветов и других животных. Заметить ее смогут лишь самые внимательные.

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