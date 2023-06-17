Загадка, которая заставит почесать голову: не все найдут 4 звезды среди стеклянных шаров

Среди большого количества деталей найти звезды будет непросто. Только самые выносливые и внимательные смогут выполнить эту задачу до конца.

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Нужно найти четыре звезды среди стеклянных шаров/ Brightside

Если вы считаете себя внимательным человеком, который привык доводить все дела до конца, тогда следующая загадка точно вам понравится. Задача состоит в том, что нужно найти четыре звезды среди большого количества деталей на рисунке.

На картинке мы видим большое количество сувенирных стеклянных шаров, внутри которых есть различные предметы – елки, домики, олени, подарки, снеговики и сердца. Среди шаров ходят пингвины, которые, очевидно, подбирают для себя сувениры, пишет Brightside. Весь этот сюжет расположен на голубом фоне.

Но где-то среди стеклянных шаров и пингвинов спрятались четыре звезды. Найти их будет непросто – придется собрать в кучу всю свою внимательность и усидчивость. Если вы готовы бросить себе вызов и выполнить задание, тогда садитесь поудобнее, не отвлекайтесь ни на что другое и – вперед.

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Задание нужно выполнить за 10 секунд – если вам удастся уложиться в это время или даже выполнить задание быстрее, тогда вы точно попадете в категорию гениев, ведь сделать это будет чрезвычайно сложно.

Чтобы засечь нужное время, положите возле себя секундомер или включите таймер. Ограничения во времени помогут лучше сосредоточиться и пробудят в вас "дух соревнования".

Нужно найти четыре звезды среди стеклянных шаров/ Brightside

Если вам не удается найти звезды, даем небольшую подсказку. Сначала переведите взгляд в правый верхний угол – там первая звезда. Вторая спряталась под ногами у двух пингвинов, стоящих в верхней части картинки. Третья находится в левом нижнем углу, а четвертая почти незаметна за одним из шаров недалеко от головы нижнего правого пингвина.

Внизу мы оставили картинку с обозначенным на ней правильным ответом.

Найти все звезды будет непросто/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти звезду среди причудливых котов за 7 секунд. На рисунке со многими котами не так уж просто заметить одну важную деталь. Поэтому справиться с задачей смогут не все.

Также ранее мы рассказывали о невероятной загадке на внимательность, в которой нужно найти четырех котов среди тигров. Придется быть максимально внимательными, если вы хотите отыскать хорошо спрятанных котиков. Эта задача под силу не для всех.

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