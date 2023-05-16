Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

Среди стада лошадей, которые практически не отличаются друг от друга, спрятась одна, которая не похожая на других.

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Нужно найти странную лошадь за 8 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки позволяют прекрасно "расшевелить" наш мозг перед рабочим днем, но подойдут также и для веселого проведения свободного времени. Следующая головоломка потребует применения всего вашего внимания, ведь нужно будет найти на рисунке лошадь, которая отличается от своих сородичей.

Почти все лошади на картинке очень похожи друг на друга. Но есть среди них одна, которая выбивается из общей картины по определенным признакам, пишет Brightside.

На изображении мы видим 35 лошадей, но только 43 из них полностью одинаковы. Нужно найти ту, которая не похожа на всех остальных.

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Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченный промежуток времени – на выполнение дается всего 8 секунд. За это время смогут найти разыскиваемую лошадь лишь самые внимательные.

Можете заняться поисками самостоятельно или приобщить к этому заданию своих родных или друзей. Таким образом загадка может превратиться в веселое соревнование, во время которого вы определите, кто сможет справиться с задачей быстрее всего.

Нужно найти странную лошадь за 8 секунд/ Brightside

Если вам не удается отыскать лошадь, даем небольшую подсказку: обратите внимание на правый нижний угол рисунка.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Лошадь спряталась в правом нижнем углу/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти странную корону. Среди нескольких десятков одинаковых корон спрятана одна, которая отличается от них.

Также мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд. Найти нужный предмет на картинке за такой короткий промежуток времени смогут лишь единицы.

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