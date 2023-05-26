Загадка, которая "взорвет" ваш мозг: нужно найти призрака среди людей за 5 секунд

Среди гостей бала спрятался призрак, которого трудно заметить невооруженным глазом.

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Нужно найти призрака среди людей за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Разнообразные головоломки и загадки помогают держать в тонусе мозг и тренировать свои умственные способности. Особенно, если выполнять такие задачи регулярно. Следующая головоломка заставит вас хорошенько задуматься, ведь нужно будет найти привидение среди гостей бала.

На задание дается ограниченное количество времени – всего 5 секунд, что делает его еще более сложным для выполнения, пишет Mirror.

Мы видим на рисунке группу людей, которые пришли на бал. Все присутствующие одеты соответствующим образом – девушки в красивых вечерних платьях, а парни – в костюмах. У всех хорошее настроение, и все настроены на замечательное времяпровождение.

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На первый взгляд на картинке нет ничего удивительного. Однако если присмотреться, становится очевидно, что кто-то из гостей – это не человек, а призрак. Отличить его от других можно только по одному признаку.

После того, как разгадаете эту загадку, можете предложить ее также родным и друзьям, чтобы и они могли проверить свою внимательность.

Головоломка/ Brightside

Если вам не удается найти призрака на рисунке, даем небольшую подсказку – внимательно рассмотрите все части тела каждого из гостей. Ничего не кажется странным?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Призрак – одна из девушек, стоящих слева/ Brightside

Призрак – это вторая девушка, если считать с лева на право. Если присмотреться к ее ногам, то становится очевидно, что они полупрозрачные.

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди енотов за 15 секунд. Котик хорошо спрятался. Его отличает от других животных лишь одна заметная деталь.

Также Главред рассказывал о головоломке, в которой нужно за 5 секунд найти человека среди статуй. Незваный гость так замаскировался, что заметить его будет непросто. Но его выдаст одна простая деталь.

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