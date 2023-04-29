Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд

Необычный рисунок может загнать в ступор, ведь не все изображения кроликов на нем очевидны.

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Нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд/ Bright Side

Головоломки являются отличной находкой для всех, кто хочет проверить или потренировать свою смекалку. Такие задания заставят собрать в кучу всю свою внимательность. Следующая головоломка лишь на первый взгляд кажется не очень сложной, но на самом деле быстро выполнить ее смогут лишь единицы.

Задача состоит в том, что нужно правильно посчитать всех кроликов на странном рисунке, пишет Mirror.

Время выполнения задания ограничено – нужно успеть определить точное количество зверюшек всего за 11 секунд.

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На первый взгляд кажется, будто бы на рисунке всего девять кроликов. Однако не спешите с выводами, ведь в самых неприметных местах там притаились еще и другие кролики.

Можете попробовать разгадать эту загадку вместе со своими родными или друзьями. Например, можно устроить соревнование и проверить, кто из вас сможет правильно посчитать зверюшек на картинке и потратить на это наименьшее количество времени.

Нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд/ Bright Side

Сначала попробуйте решить загадку самостоятельно. Если же вам не удается это сделать, то ниже мы оставим правильный ответ.

Кроликов на картинке на самом деле 12 / светлая сторона

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти три отличия между картинками за восемь секунд. Два изображения морских жителей практически идентичны, но они отличаются всего тремя малозаметными деталями.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, которая под силу лишь 2% людей – нужно за 13 секунд найти в лесу оленя, который искусно укрылся от двух охотников.

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