Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

Среди изображений котов и собак спряталось одно "лишнее", которое отличается от других всего по одному признаку.

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Нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке/ ua.depositphotos.com, Brightside

Головоломки станут как хорошей тренировкой для умственных способностей, так и прекрасным развлечением во время отдыха. Их можно подобрать на любой вкус и с разным уровнем сложности. Следующая головоломка заставит вас применить всю вашу внимательность, ведь вам нужно будет найти пару кошка-собака, которые отличаются от всех остальных.

На рисунке изображены 40 пар кошек с собаками. Дружелюбные зверюшки сидят друг напротив друга и касаются лапками. На первый взгляд кажется, будто все пары животных одинаковы, однако это не так, отмечает Brightside.

Одна пара отличается от других всего по одному признаку. А так как все зверюшки закрашены черным цветом, найти этот признак будет нелегко.

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Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 10 секунд.

Можете попробовать разгадать головоломку самостоятельно или устроить соревнование на скорость разгадывания со своими родными и друзьями.

Нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке/ Brightside

Если вам не удается найти нужную пару животных, даем вам небольшую подсказку – обратите внимание на последний ряд.

Внизу мы оставим решение головоломки. Но советуем не сдаваться так легко и сперва попробовать развязать ее самостоятельно.

Нужная пара животных расположена в нижнем ряду/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других. Корова спряталась среди своих очень похожих на нее родственниц и отличается от них всего по одному признаку.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей. Корона "спряталась" в неожиданном месте. Найти ее за такой короткий промежуток времени смогут лишь самые внимательные.

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