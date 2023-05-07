Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

Головоломки станут как хорошей тренировкой для умственных способностей, так и прекрасным развлечением во время отдыха. Их можно подобрать на любой вкус и с разным уровнем сложности. Следующая головоломка заставит вас применить всю вашу внимательность, ведь вам нужно будет найти пару кошка-собака, которые отличаются от всех остальных.
На рисунке изображены 40 пар кошек с собаками. Дружелюбные зверюшки сидят друг напротив друга и касаются лапками. На первый взгляд кажется, будто все пары животных одинаковы, однако это не так, отмечает Brightside.
Одна пара отличается от других всего по одному признаку. А так как все зверюшки закрашены черным цветом, найти этот признак будет нелегко.
Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 10 секунд.
Можете попробовать разгадать головоломку самостоятельно или устроить соревнование на скорость разгадывания со своими родными и друзьями.
Если вам не удается найти нужную пару животных, даем вам небольшую подсказку – обратите внимание на последний ряд.
Внизу мы оставим решение головоломки. Но советуем не сдаваться так легко и сперва попробовать развязать ее самостоятельно.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других. Корова спряталась среди своих очень похожих на нее родственниц и отличается от них всего по одному признаку.
Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей. Корона "спряталась" в неожиданном месте. Найти ее за такой короткий промежуток времени смогут лишь самые внимательные.
Вас также может заинтересовать: