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Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

Алёна Воронина
8 мая 2023, 10:59 обновлено 8 мая, 11:03
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На одном небольшом рисунке спрятались более десятка зверюшек. Найти всех смогут лишь единицы из тех, кто попробует.
Головоломка, девушка
Нужно за 19 секунд найти 12 спрятанных животных/ Brightside, ua.depositphotos.com

Некоторым головоломки даются с легкостью, однако большинству людей приходится изрядно напрягаться в поисках правильного ответа. Однако, регулярно выполняя такие задачи, со временем вы заметите, что искать решения для вас уже легче. Следующая головоломка заставит вас почесать голову, ведь нужно будет найти на рисунке 13 спрятанных животных.

Задача усложняется тем, что ее нужно выполнить всего за 19 секунд, пишет Mirror.

Если присмотреться к черно-белому рисунку, то нашему взору открываются одна за другой всё новые и новые животные, которые были там замаскированы.

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Однако с первого взгляда вам могут открыться лишь несколько животных, а для того, чтобы найти всех остальных, придется хорошенько постараться и собрать в кучу всю свою внимательность.

Не волнуйтесь, если вам не удается выполнить эту задачу быстро, потому что она совсем не легкая.

При желании вы можете даже устроить соревнование со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас сможет найти всех спрятанных на картинке зверей и сделать это быстрее всех.

Головоломка
Нужно за 19 секунд найти 12 спрятанных животных/ Brightside

Небольшая подсказка: если у вас не получается найти всех зверей, попробуйте присмотреться к отдельным частям уже найденных животных и узнать очертания других.

Внизу мы оставим решение этой головоломки.

Головоломка
На одной картинке спрятались 13 животных/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке. Среди изображений котов и собак спряталось одно "лишнее", которое отличается от других всего по одному признаку.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других. Корова спряталась среди своих очень похожих на нее родственниц и отличается от них всего по одному признаку.

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