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Загадка Коня в пальто: откуда появилась эта фраза и что она означает

25 февраля 2023, 11:44
Конь в пальто - очень популярная фраза, но многие даже не подозревают о ее происхождении.
Конь в пальто
Конь в пальто / thechive.com

Вы, вероятно, уже слышали эту загадочную фразу "Конь в пальто", но знаете ли вы, что она означает? Не существует однозначного ответа на этот вопрос, но есть несколько теорий.

Прозвище мужчины

Одна из теорий гласит, что Конь в пальто - это прозвище мужчины который, был замечен в одежде, которая была слишком большой для него. Он выглядел как конь в пальто, и это прозвище осталось с ним на всю жизнь.

Конь в пальто в Москве

Другая теория связана с городом Москва. По легенде, в начале XIX века в Москве произошло знаменитое событие, когда на красной площади появился высокомерный купец, прогуливающийся в своем пышном пальто и наезжая на людей, как на коне.

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Из этого случая возникло выражение "Конь в пальто", которое впоследствии стало общеупотребительным.

Что значит фраза "Конь в пальто"?

Независимо от того, какая из этих теорий верна, фраза "Конь в пальто" стала символом высокомерия и нахальства. В наше время она используется, чтобы описать человека, который выглядит надменным и заносчивым.

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Автор: Сергей Кущ
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