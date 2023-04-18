Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

Ангелам Чарли, прекрасным и смертоносным, 47 лет. За почти полвека истории у них были взлеты и падения, но красота и ум неизменно спасали мир.

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Ангелы Чарли / imdb.com

"Ангелы Чарли" - это кинофраншиза про приключения девушек-агентов из частного детективного агентства Чарльза "Чарли" Танусенда. Первым на экраны вышел одноименный детективный сериал (1976-1981). На протяжении 115 эпизодов три недавние выпускницы полицейской академии, которых собрал в команду загадочный Чарли, при помощи собственной смекалки, внешней привлекательности и физической подготовки расследовали запутанные дела.

В 2000 году вышел первый кинофильм, в котором "ангелов" сыграли Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Концепция сохранилась: есть привлекательные, но смертоносные девушки, которым некий Чарли через интерком или наблюдателя за агентами Босли передает задание.

Этот фильм имел у аудитории оглушительный успех: во-первых закрепил в культуре образ женщины, способной без труда выполнять мужскую работу, которые отстаивали в оригинальном сериале, во-вторых побил рекорды кассовых сборов благодаря незаурядному сюжету и сильному актерскому составу. Через три года был снят фильм "Ангелы Чарли: Полный вперед", которому вновь удалось приковать зрителей к телеэкранам.

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"Ангелы Чарли" образца 70-ых годов и начала двухтысячных / imdb.com

В 2011 году, в честь 35-летия оригинального сериала был запущен ремейк под таким же названием. Новые "Ангелы" потерпели фиаско - на экраны вышло всего 4 эпизода из-за крайне негативных отзывов критиков. Личная жизнь и сексуальная привлекательность агентов всегда обыгрывалась и в фильмах, и в оригинальном сериале, однако ремейк ругали за то, что хорошая детективная история превратилась в нем в сериал "Секс в большом городе" с небольшой долей экшена.

Несмотря на провал сериала, в 2019 году выходит новый комедийный боевик с характерным названием. На сей раз "ангелов" всего два (третий прибивается к ним по ходу развития сюжета), однако история получается не менее динамичной и закрученной. Фильм сняли, не как самостоятельную киноработу, а как продолжение историй, которые рассказывались в оригинальном сериале и первых двух фильмах.

"Ангелы Чарли" на современный лад были сняты в 2019 году / imdb.com

Вероятно, это будет не последний фильм во франшизе - во время титров ленты 2019 года зрителю показали нового Чарли: на этот раз им оказалась загадочная женщина.

Кто же такой Чарли из фильма "Ангелы Чарли"? Скучающий миллионер, или глава тайного шпионского сообщества, главный злодей или человек, который выбрал своим долгом спасение мира - все эти теории так или иначе находили свое подтверждение на протяжении двух сериалов и трех фильмов. Четкого ответа на этот вопрос не существует. Чарли Танусенд - начальник "ангелов", который при помощи наблюдателя (они всегда носят фамилию Босли), направляет их на очередное головокружительное задание. В оригинальном сериале и первых двух фильмах роль Чарли играл американский актер Джон Форсайт - его один раз мельком можно увидеть в фильме 2000 года (как он выглядит знает лишь Дилан Сандерс в исполнении Дрю Бэрримор).

Джон Форсайт играл Чарли в "Ангелах Чарли" / imdb.com

В фильме 2019 года предполагается, что после смерти "Чарли" ими становятся самые успешные "Босли", ведь "ангелов" на самом деле гораздо больше, чем нам показывают в качестве главных героинь.

Всего про "Ангелов Чарли" было снято три полнометражных фильма и два сериала. Главных героинь в разные годы сыграло 15 актрис:

Фэрра Фосетт - Джилл Монро (1976-77, возвращалась в 1978-80)

Кейт Джексон - Сабрина Данкан (1976-79)

Жаклин Смит - Келли Гарретт (1976-1981)

Шерил Лэдд - Крис Монро (1977-81)

Шелли Хэк - Тиффани Уиллес (1979-80)

Таня Робертс - Джули Роджерс (1980-81)

Камерон Диас - Натали Кук (2000, 2003)

Дрю Бэрримор - Дилан Сандерс (2000, 2003)

Люси Лью - Алекс Мандэй (2000, 2003)

Энни Айлонзех - Кейт Принц (сериал 2011)

Минка Келли - Ева Фрэнч (сериал 2011)

Рэйчел Тейлор - Эбигэйл "Эбби" Сэмпсон (сериал 2011)

Кристен Стюарт - Сабина Уилсон (2019)

Наоми Скотт - Елена Хофлин (2019)

Элла Балинска - Джейн Кано (2019).

Как выглядят "Ангелы Чарли" Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью сейчас / instagram.com/drewbarrymore, instagram.com/camerondiaz

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