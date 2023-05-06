Загадка для творческих личностей: как понять, какая нить ведет к банану за 7 секунд

Новая головоломка и ее быстрое решение помогут определить, насколько вы - творческая личность.

https://news.glavred.info/zagadka-dlya-tvorcheskih-lichnostey-kak-ponyat-kakaya-nit-vedet-k-bananu-za-7-sekund-10468240.html Ссылка скопирована

Головоломка: нити и банан / Фото The Mirror

У головоломок есть умение - проверять интеллект человека, оставаясь при этом веселыми и интересными.

По информации The Mirror, недавно появившаяся головоломка позволяет людям определить, являются ли они настоящими творческими мыслителями, если они могут решить ее всего за семь секунд.

Задача относительно проста — есть четыре нити, которые ведут к банану. Ваша задача — решить, какая нить ведет к фрукту, прежде чем истечет время.

видео дня

Головоломка: нити и банан / Фото The Mirror

Хотя на первый взгляд это может показаться простым, изображение сделано под углом, который может создать ложную иллюзию, а с учетом того, что времени на решение меньше 10 секунд, это довольно сложно. Решая головоломку, вам нужно очень внимательно смотреть на изображение и выбирать между нитями, помеченными от одной до четырех.

Проверьте свои аналитические способности и запустите таймер!

Не беспокойтесь, если вы не сможете вовремя найти ответ — мы делимся результатами ниже. Прежде чем заглянуть — наш главный совет — просто следовать своим инстинктам и ни о чем не задумываться.

Головоломка: нити и банан / Фото The Mirror

Если посмотреть на нити, то можно подумать, что третья нитка привязана к банану, но это неверно. Если вы выбрали вторую нить, значит, вы угадали ее правильно! Если бы вы убрали кирпич, вторая нить привела бы прямо к банану.

Напомним, ранее мы предлагали разгадать другую оптическую иллюзию. Новая головоломка предложила читателям найти ошибку, которая скрыта на изображении больничной палаты. На рисунке изображена больничная палата. В постели сидит женщина с новорожденным ребенком, а рядом стоит врач. Однако на картинке есть скрытая ошибка.

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке для людей с нестандартным мышлением. Чтобы ее решить, нужно использовать свои навыки анализа и логического мышления. Задача состоит в том, что нужно найти ключ от скрытого сокровища за секретным кодом на изображении.

Также Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

Вас также может заинтересовать: