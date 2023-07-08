Загадка для самых внимательных: нужно найти потерянное кольцо на полу

Кольцо потерялось на поверхности, которая покрыта причудливыми орнаментами, поэтому найти его будет непросто.

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Нужно найти потерянное кольцо на полу/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разнообразные загадки и оптические иллюзии помогают держать в тонусе мозг и тренировать умственные способности. А если их разгадывать ежедневно хотя бы по несколько минут, то уже за короткий промежуток времени вы с удивлением поймете, что ваша смекалка и наблюдательность стали гораздо острее. Следующая оптическая иллюзия заставит вас быть очень внимательными, ведь нужно будет найти потерянное кольцо.

Кто-то уронил кольцо и оно закатилось на поверхность, которая покрыта причудливыми орнаментами. Заметить такой маленький предмет в таких условиях будет очень сложно, и сделать это смогут лишь единицы, пишет Fresherslive.

На выполнение задания дается всего 10 секунд, и такое ограничение во времени точно не будет играть вам на руку. Поэтому придется отложить всё в сторону, ни на что не отвлекаться и сосредоточиться только на этой задаче.

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Картинка разделена на несколько отдельных кусков, и на каждом из них изображен другой орнамент. Каждый из этих орнаментов может сбить с толку и отвлечь вас от разгадки.

Кольцу удалось настолько неудачно упасть, что орнаменты практически полностью его скрывают. Но возможно вам улыбнется удача и вы сможете его найти за такой короткий промежуток времени.

Нужно найти потерянное кольцо на полу/ Fresherslive

Если вам не удается заметить кольцо, даем небольшую подсказку – обратите внимание на тот орнамент, что занимает всю левую часть картинки, и попробуйте поискать там.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Нужно найти потерянное кольцо на полу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о очень сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти бабочку на картинке всего за 14 секунд. Чтобы проверить остроту своего зрения и внимательность, достаточно потратить немного времени на сложную загадку, разгадать которую смогут не все.

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти козу на рисунке со скалами всего за 18 секунд. От этой загадки просто глаза будут разбегаться. Нелегко будет заметить животное на картинке с высокими скалами.

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