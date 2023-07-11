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Загадка для самых сообразительных: нужно найти незаметного гепарда на рисунке

Алёна Воронина
11 июля 2023, 07:05
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Экзотический пейзаж спрятал в своих глубинах дикое животное. Не всем удастся заметить, где тайник опасного четвероногого.
Головоломка, девушка
Нужно найти незаметного гепарда на картинке/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии под силу не всем. Если вы раньше не разгадывали таких загадок, поначалу вам может быть трудно и будет казаться, что это вам не под силу. Но уже со временем вы заметите, насколько эти загадки улучшают вашу смекалку и внимательность. Следующая оптическая иллюзия предлагает вам окунуться в водоворот дикой природы и найти там спрятанного гепарда за 15 секунд.

Дикая природа бывает опасной. И пока вы любуетесь великолепными видами, довольно легко не заметить какое-то опасное животное, затаившееся неподалеку. Именно такой сюжет изображен на этой фотографии, сообщает Fresherslive.

Мы видим пейзаж со скалами, камнями и кустами. На первый взгляд кажется, что этот пейзаж совершенно лишен внимания диких животных, ведь там не виднеется ни одного живого существа. Но всё на самом деле совсем не так. Где-то там притаился гепард, наблюдающий за вами из своего тайника.

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На выполнение этого задания дается всего 15 секунд, поэтому стоит поспешить и попытаться выполнить его максимально быстро, ни на что не отвлекаясь.

Но если вам не удается выполнить эту задачу так быстро и уложиться в предложенное время, не стоит расстраиваться, ведь загадка и впрямь максимально сложная. Просто выделите себе больше времени и продолжайте искать.

Головоломка
Нужно найти незаметного гепарда на картинке/ Fresherslive

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку - обратите внимание на один из камней ближе к скале. Ничего странного там не замечаете?

Правильный ответ мы оставили внизу.

Головоломки
Гепард на камнях/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, которую практически невозможно разгадать - нужно найти журавля на картинке. Птица так хорошо замаскирована, что найти ее практически невозможно. Сделать это смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой нужно найти ключ на сложном рисунке всего за 14 секунд. Большое количество деталей не позволят вам заметить разыскиваемый предмет очень быстро.

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