Загадка для самых сообразительных: лишь единицы найдут вора в больнице

В больничной палате спрятался вор, и его нужно найти всего за 8 секунд. Не каждому удастся найти правильный ответ.

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Лишь немногие найдут вора в больнице всего за 8 секунд/ 7-Second Riddles, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и разных загадок помогает держать в тонусе свой мозг. Регулярно выполнять такие задания так же важно, как заниматься спортом для поддержания в форме тела и сохранения здоровья. Следующая загадка будет под силу не каждому, ведь нужно проявить всю свою смекалку и найти вора, который спрятался в больнице.

Чтобы разгадать эту загадку, нужен меткий взгляд и острый ум. К тому же, на выполнение задания дается всего 8 секунд, пишет Mirror. Готовы ли вы бросить себе вызов и попытаться выполнить эту задачу за такой короткий промежуток времени?

На рисунке мы видим мужчину на больничной койке, которому оказывают помощь медицинские работники. Рядом с пациентом врач и две медсестры. Очевидно, мужчина не в очень хорошем состоянии, ведь ему понадобилось подключение к разным аппаратам.

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Но эта картинка, на которой изображен обычный для больницы сюжет, скрывает в себе что-то необычное. В больничной палате спрятался вор, и его нужно отыскать.

Попробуйте сделать это самостоятельно на скорость. Но если 8 секунд для вас маловато, не стоит расстраиваться, ведь загадка действительно сложная.

Нужно найти вора в больнице за 8 секунд/ 7-Second Riddles

Когда отгадаете, где спрятался вор, можете предложить эту загадку своим родным и друзьям и проверить, кому из вас удалось выполнить задание быстрее всего.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Воровкой является девушка слева на картинке. Она выдает себя за медсестру, но на самом деле пытается стащить часы. Если присмотреться, то видно, что на ее левой руке висят наручные часы циферблатом книзу – так, будто это не ее вещь, а чужая, которая спешно накинута на руку.

Воровка – медсестра слева/ 7-Second Riddles

Ранее мы рассказывали о головоломке на скорость, в которой нужно найти число 264 среди большого количества чисел 254 всего за 3 секунды. Сложная загадка может запутать даже самых сообразительных, ведь среди такого количества чисел будет трудно заметить одно, которое отличается.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, которая может ввести в ступор: нужно найти странного мопса за 12 секунд. Чрезвычайно сложная загадка может запутать кого угодно, ведь на первый взгляд кажется, что все собаки на рисунке одинаковые.

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