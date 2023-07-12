Загадка для рыбака: почему рыба клюёт на червя, хоть он и не водится в воде

З детства все знают, что лучшая наживка на рыбу - это червь.

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Почему рыба клюет на червя / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Червь всегда считался одной из самых уловистых насадок, но странно, что их не найти в водоеме, где обитает рыба.

Мы попытаемся разобраться в этом непростом вопросе.

Почему рыбы, живущие в воде, так любят питаться червями, живущими в земле?

Рыбы с дождевыми и навозным червями никак не могут пересекаться, они не живут в воде и они не могли ими ранее кормиться, у них совершенно разные среды обитания.

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Дело в том, что многие виды рыб способны питаться различным кормом, как водного происхождения, так и попадающими к ним с поверхности мухами, сверчками, всякими иными насекомыми и прочей мелкой живностью.

Червя, которого используют рыбаки, рыбы также воспринимают как разновидность белкового корма. К тому же, червяк движется, шевелится, а все рыбаки знают, что рыбы очень любят активные приманки и с удовольствием на них клюют.

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