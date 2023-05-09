Загадка для проверки своей внимательности: нужно найти синий резиновый круг в аквапарке

Множество людей и предметов на картинке будут запутывать и сбивать взгляд. Найти потерянный предмет удастся лишь единицам.

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Нужно найти синий резиновый круг в аквапарке/ Supplied, ua.depositphotos.com

Головоломки станут отличной тренировкой для мозга и хорошим решением, если вы хотите переключить внимание с тяжелого рабочего дня на что-то другое. Следующая головоломка предлагает найти синий резиновый круг в аквапарке.

На рисунке изображен аквапарк с большим количеством людей и разнообразными видами аттракционов, сообщает Mirror.

Среди такого большого количества деталей будет непросто найти разыскиваемый предмет. Синий резиновый круг буквально растворяется среди людей и окружающих его объектов.

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Часть людей плавает в бассейне, другая часть – загорает, еще кто-то – просто неторопливо прогуливается по парку. Но среди всего этого разнообразия персонажей и предметов спрятался один, который нужно найти.

Можете попробовать разгадать эту загадку самостоятельно или устроить соревнования со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас наиболее внимателен и ловок в таких делах. Эта головоломка станет отличным дополнением к другим развлечениям во время совместного времяпровождения с родными людьми.

Нужно найти синий резиновый круг в аквапарке/ Supplied

Внизу мы оставим решение этой головоломки.

Найти синий резиновый круг непросто/ Supplied

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных. На одном небольшом рисунке спрятались более десятка зверюшек. Найти всех смогут лишь единицы из тех, кто попробует.

Также ранее мы рассказывали о загадке в которой нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке. Среди изображений котов и собак спряталось одно "лишнее", которое отличается от других всего по одному признаку.

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