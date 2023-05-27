Загадка, что под силу лишь 25% людей: нужно быстро найти 7 чудес света на рисунке

Если ежедневно уделять хотя бы несколько минут различным загадкам и головоломкам, то ваш мозг всегда будет в тонусе, и вы удивитесь, насколько мощнее станут ваши умственные способности за короткий промежуток времени. Следующая головоломка предлагает найти на рисунке 7 чудес света.
На задание отводится ограниченное количество времени – всего 2 минуты. Сперва может показаться, что 2 минуты – это не так уж мало, но не обманывайте себя, ведь за это время вам придется отыскать аж 7 достопримечательностей, пишет Mirror.
Отмечается, что только 25% людей могут справиться с задачей за указанное время или быстрее, а большинству людей на это понадобится больше времени.
На картинке мы видим ряд интересных достопримечательностей со всего мира. Среди них нужно отыскать следующие 7 чудес света:
- Великая Китайская стена, Китай
- Петра, Иордания
- Статуя Христа Спасителя, Бразилия
- Мачу-Пикчу, Перу
- Чичен-Ица, Мексика
- Колизей, Италия
- Тадж-Махал, Индия
Правильный ответ мы оставляем внизу.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти призрака среди людей за 5 секунд. Среди гостей бала спрятался призрак, которого трудно заметить невооруженным глазом.
Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди енотов за 15 секунд. Котик хорошо спрятался. Его отличает от других животных лишь одна заметная деталь.
Вас также может заинтересовать: