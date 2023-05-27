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Загадка, что под силу лишь 25% людей: нужно быстро найти 7 чудес света на рисунке

Алёна Воронина
27 мая 2023, 13:03 обновлено 27 мая, 13:05
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На выполнение задания дается 2 минуты, за это время нужно отыскать все достопримечательности из списка.
Головоломка, девушка
Вам нужно быстро найти 7 чудес света на картинке/ eShores, ua.depositphotos.com

Если ежедневно уделять хотя бы несколько минут различным загадкам и головоломкам, то ваш мозг всегда будет в тонусе, и вы удивитесь, насколько мощнее станут ваши умственные способности за короткий промежуток времени. Следующая головоломка предлагает найти на рисунке 7 чудес света.

На задание отводится ограниченное количество времени – всего 2 минуты. Сперва может показаться, что 2 минуты – это не так уж мало, но не обманывайте себя, ведь за это время вам придется отыскать аж 7 достопримечательностей, пишет Mirror.

Отмечается, что только 25% людей могут справиться с задачей за указанное время или быстрее, а большинству людей на это понадобится больше времени.

видео дня

На картинке мы видим ряд интересных достопримечательностей со всего мира. Среди них нужно отыскать следующие 7 чудес света:

  1. Великая Китайская стена, Китай
  2. Петра, Иордания
  3. Статуя Христа Спасителя, Бразилия
  4. Мачу-Пикчу, Перу
  5. Чичен-Ица, Мексика
  6. Колизей, Италия
  7. Тадж-Махал, Индия
Головоломка
Вам нужно быстро найти 7 чудес света на картинке/ eShores

Правильный ответ мы оставляем внизу.

Головоломка
Вам нужно быстро найти 7 чудес света на картинке/ eShores

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти призрака среди людей за 5 секунд. Среди гостей бала спрятался призрак, которого трудно заметить невооруженным глазом.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди енотов за 15 секунд. Котик хорошо спрятался. Его отличает от других животных лишь одна заметная деталь.

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