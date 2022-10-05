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Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атака

5 октября 2022, 14:57

Астролог рассказала, что президент Владимир Зеленский находится сейчас в опасности и города Украины ждет бомбежка.

война, гороскоп для украины
Гороскоп для Украины / goodfon.ru

Война в Украине набирает новые обороты. В то время как Вооруженные силы Украины ведут масштабное контрнаступление и освобождают территории Украины, Россия планирует мстить ракетными обстрелами. Кроме того, астролог Яна Эзотеричка говорит, что они попытаются начать наступление на новых участках фронта.

По ее словам, стоит быть более аккуратными и не игнорировать воздушные тревоги. Также она не исключила повторное наступление на Киев с территории Беларуси.

"Я посмотрела астрокартографию этих городов. Могут быть ракетные удары, применение тактического ядерного оружия. И возможно нападение со стороны Беларуси", - сказала астролог.

Какие 10 городов Украины ждет опасность

  • Луцк,
  • Львов,
  • Киев,
  • Чернигов,
  • Харьков,
  • Николаев,
  • Одесса,
  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Кривой Рог.

"Октябрь и ноябрь очень сложные энергетические месяцы. Нельзя паниковать и находится в напряжении", - говорит астролог.

Астролог также рассказала, будет ли повторное наступление на Киев.

"Наступление очень возможно, и с территории Беларуси тоже. Это может касаться не только Киева, но и Львова, Луцка, Чернигова", - говорит астролог.

Специалист отмечает, что Харьков ждет бомбежка.

"В Харькове, к сожалению, будут прилеты. Будут пытаться поставить свою "власть". Есть еще карта - Объединения. Сейчас принимаются пороговые решения, от которых зависит вся ситуация на фронте", - отмечает она.

А вот на Николаев масштабных наступлений не будет, но у оккупантов стоит план по этому городу.

"Россия мечтает взять и Одессу. И будут проскальзывать моменты с предательством", - отмечает астролог.

В Днепре очень сложная ситуация, говорит астролог.

"На Днепр выпадает стихия - Огонь. Там будут массированные атаки. Но город будет под контролем Украины", - сообщила она.

Угроза покушения на Зеленского

"Кривой Рог - это город президента. Город для массированного удара и нападения. Идет злость, агрессия, борьба. На президента Украины Владимира Зеленского может быть нападение или покушение, он сейчас находится в опасности. Нужно быть осторожным", - сообщила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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