Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атака

Астролог рассказала, что президент Владимир Зеленский находится сейчас в опасности и города Украины ждет бомбежка.
Война в Украине набирает новые обороты. В то время как Вооруженные силы Украины ведут масштабное контрнаступление и освобождают территории Украины, Россия планирует мстить ракетными обстрелами. Кроме того, астролог Яна Эзотеричка говорит, что они попытаются начать наступление на новых участках фронта.
По ее словам, стоит быть более аккуратными и не игнорировать воздушные тревоги. Также она не исключила повторное наступление на Киев с территории Беларуси.
"Я посмотрела астрокартографию этих городов. Могут быть ракетные удары, применение тактического ядерного оружия. И возможно нападение со стороны Беларуси", - сказала астролог.
Какие 10 городов Украины ждет опасность
- Луцк,
- Львов,
- Киев,
- Чернигов,
- Харьков,
- Николаев,
- Одесса,
- Днепр,
- Запорожье,
- Кривой Рог.
"Октябрь и ноябрь очень сложные энергетические месяцы. Нельзя паниковать и находится в напряжении", - говорит астролог.
Астролог также рассказала, будет ли повторное наступление на Киев.
"Наступление очень возможно, и с территории Беларуси тоже. Это может касаться не только Киева, но и Львова, Луцка, Чернигова", - говорит астролог.
Специалист отмечает, что Харьков ждет бомбежка.
"В Харькове, к сожалению, будут прилеты. Будут пытаться поставить свою "власть". Есть еще карта - Объединения. Сейчас принимаются пороговые решения, от которых зависит вся ситуация на фронте", - отмечает она.
А вот на Николаев масштабных наступлений не будет, но у оккупантов стоит план по этому городу.
"Россия мечтает взять и Одессу. И будут проскальзывать моменты с предательством", - отмечает астролог.
В Днепре очень сложная ситуация, говорит астролог.
"На Днепр выпадает стихия - Огонь. Там будут массированные атаки. Но город будет под контролем Украины", - сообщила она.
Угроза покушения на Зеленского
"Кривой Рог - это город президента. Город для массированного удара и нападения. Идет злость, агрессия, борьба. На президента Украины Владимира Зеленского может быть нападение или покушение, он сейчас находится в опасности. Нужно быть осторожным", - сообщила астролог.
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