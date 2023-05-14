Задача для сообразительных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении девичьей столовой

На первый взгляд может показаться, что изображение вполне нормальное и на нем нет никаких ошибок. Однако это ошибочное мнение.

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С этой головоломкой не каждый может справиться / Bright Side

Разгадывать разнообразные головоломки – не только очень интересно, но и полезно. С помощью головоломок можно развить концентрацию, навыки критического мышления, а также умение быстро находить решения. Это отличная возможность совместить приятное с полезным.

Новая головоломка предлагает читателям найти ошибку, которая скрыта на изображении девчачьей столовой. Так, на рисунке можно увидеть двух девушек, которые собираются ужинать. На стол подана большая индейка. Одна девушка ставит бутылку на стол, а другая – смотрит на себя в зеркало.

На первый взгляд может показаться, что изображение вполне нормальное и на нем нет никаких ошибок. Однако это ошибочное мнение. На рисунке есть грубая неточность. Попробуйте ее найти как можно быстрее, ведь времени мало. На выполнение этой задачи отводится всего 7 секунд.

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Попробуйте найти ошибку на изображении / Bright Side

Смогли ли вы найти ошибку на изображении? Если да, то вас можно поздравить, ведь вы настоящий гений! Если неточность найти не удалось, то даем вам подсказку: ошибка кроется в зеркале, в которое смотрит девушка.

Итак, ошибка на картинке в том, что отражение в зеркале неверно. Эта загадка была очень сложной, поэтому не все с ней смогли справиться.

Отражение в зеркале неверно / Bright Side

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