Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

Дешевый препарат из аптечки может стать незаменимым помощником в уходе за растениями. Как использовать йод и какие цветы его любят?

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Как использовать йод для комнатных растений / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Как приготовить удобрение для цветов дома, задумывался хотя бы раз каждый цветовод. Тем более что домашние подкормки не только всегда есть под рукой, но и еще и не менее эффективны, чем магазинные. Если вы ищете чудо-средство для своих зеленых любимцев, то загляните в аптечку - оно там точно есть, и это обычный йод. Что даёт йод для цветов? Опытные цветоводы говорят: этот элемент способствует более обильному и длительному цветению. Кроме того растение быстрее оживет после болезни, а листочки станут яркими и зелеными.

Какие растения любят йод

Йод - незаменимый помощник для ухода за растениями. Этот элемент активно принимает участие в синтезе, обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Йод способен "реанимировать" растения даже в самых безнадежных случаях.

Например, если ваш антуриум потерял все листья, подкормите його йодом. Уже через пару месяцев растение будет здоровым и красивым с пышными зелеными листочками.

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Если на листьях гладиолуса и львиного зева выступили рыжие выпуклые пятна, значит грибок уже успел распространиться по всему стеблю. В этом случае йод также исправит ситуацию, а от "ржавчины" не останется и следа.

Хризантемам, пораженным нематодами, подкормка с йодом поможет избавиться от вредоносных паразитов.

Также положительно влияет йод и на садово-огородные культуры. Если применять эту подкормку, то плодов будет больше, а на вкус они станут лучше.

Как использовать йод для комнатных растений

На открытом грунте йод попадает в землю из атмосферных осадков, поэтому культуры, растущие на улице, получают это вещество естественным способом. В домашних условиях необходимо насыщать почву йодом самостоятельно.

При приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции, иначе можно причинить серьезный вред любимым растениям или даже их погубить.

Идеальным является соотношение йода 0,1 мг на 1 кг. При превышении этих показателей, полезная подкормка станет настоящим ядом.

Чтобы приготовить удобрение, нужно смешать 7 литров воды и 20 мл йода. Этим раствором растение поливают по краю горшка. Подкормка стимулирует рост и защищает от мучнистой росы.

Йод и перекись для комнатных цветов - это сочетание поможет избавиться от фитофторы.

Йод также поможет заставить растения цвести, если они долго не выпускают цветоносы. Для этого смешайте один литр воды и 1 каплю йода. Поливать растение нужно максимально аккуратно, чтобы не сжечь корни.

Такой раствор с йодом очень понравится герани - она очень быстро выпустит яркие пышные цветочки. Процедуру необходимо повторять каждые 10 дней. За один раз достаточно использовать не более 50 мл жидкости.

Когда растения нельзя удобрять йодом

Йод особенно полезен растениям в весенние месяцы, когда они готовятся к цветению и находятся в активной фазе роста.

Однако есть случаи, когда эту подкормку нужно исключить. Категорически нельзя применять йод, если цветок недавно пережил пересадку.

Нельзя поливать раствором с йодом сухую землю. Перед внесением удобрения ее нужно обязательно увлажнить.

Йод используется для профилактики заболеваний, а не для лечения. Если растение выглядит слабым и чахнет, нужно выявить и устранить причины, а затем уже проводить подкормку.

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