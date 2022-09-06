Зачем жечь лавровый лист: самые популярные приметы и заговор на деньги

Главред в рамках своей рубрики "Для чего, а главное ‒ зачем" дает ответ на вопрос "Зачем жечь лавровый лист". И собрали всю информацию по этому поводу.
Для чего в доме жгут лавровый лист
Горящий лавровый лист отпугивает нежелательных гостей ‒ тараканов, прусаков и прочих неприятных насекомых. Также запах жженого листа на человека действует хорошо и обеспечивает расслабляющим эффектом. Далее - по списку, остальные причины жечь в доме лавровый лист.
- Во-первых, его аромат поможет избавить дом от неприятных запахов и освежит атмосферу в доме;
- Во-вторых, способствует нормализации общения в доме и помогает наладить гармонию в отношениях;
- В-третье, он оказывает успокаивающее действие на организм, способствует расслаблению, снижает стресс;
- В-четвертых, он оказывает обезболивающее действие;
- В-пятых, помогает справиться с приступами удушья и нехватки кислорода.
Сжечь лавровый лист приметы
Чтобы исполнилось заветное желание, нужно его написать на крупном лавровом листе. Затем сжечь. И есть шансы, что скоро ваша мечта осуществится. Далее ‒ чтобы защитить свой дом и всех домочадцев, разложите по углам всех комнат по листику лавра. Ведь, по углам обычно накапливается негативная энергия, которая приводит к конфликтам и болезням.
Сжечь лавровый лист для привлечения денег – в ночь новолуния напишите коротко свое заветное об этом желание на лавровом листике. Старайтесь делать это аккуратно, не повредив его. В полнолуние сожгите лист, а пепел на ветру развейте за окном. И ждите
Еще же для привлечения денег, удачи и защиты жилища можно положить под половик перед дверью четыре листа лавра ‒ их нужно разместить в виде креста, листики должны "смотреть" в разные стороны, а черенки – соприкасаться.
Жечь лавровый лист магия
В принципе, есть множество заговоров на лавровый лист. Но он не может сработать, без неукоснительного соблюдения ритуала.
Что нужно:
- лавровый листочек (крупного размера);
- фломастер с чернилами цвета золота либо серебра;
- белая свечка;
- огнеупорная посуда.
Затем алгоритм такой:
- Поджечь свечку, написать фломастером на листовой пластине лавра сокровенное желание;
- Начать визуализировать желаемое в своем воображении;
- Попросить у Вселенной благословения, три раза чмокнуть лаврушку с надписью и поджечь ее от свечного пламени.
- Объятый лист опустить в огнеупорную посуду и произнести: "Властью богов и властью небес, властью Вселенной и властью чудес. Желание мое сбылось. Как приказал(или приказала) я, так и сошлось!".
- Обряд можно упростить ‒ сперва написать на лавровом листе свое желание, а потом поджечь его и дать догореть до конца (заклинание произносить необязательно).
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