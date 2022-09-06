Зачем жечь лавровый лист: самые популярные приметы и заговор на деньги / https://ua.depositphotos.com/

Для чего в доме жгут лавровый лист

Горящий лавровый лист отпугивает нежелательных гостей ‒ тараканов, прусаков и прочих неприятных насекомых. Также запах жженого листа на человека действует хорошо и обеспечивает расслабляющим эффектом. Далее - по списку, остальные причины жечь в доме лавровый лист.

Во-первых, его аромат поможет избавить дом от неприятных запахов и освежит атмосферу в доме;

Во-вторых, способствует нормализации общения в доме и помогает наладить гармонию в отношениях;

В-третье, он оказывает успокаивающее действие на организм, способствует расслаблению, снижает стресс;

В-четвертых, он оказывает обезболивающее действие;

В-пятых, помогает справиться с приступами удушья и нехватки кислорода.

Сжечь лавровый лист приметы

Чтобы исполнилось заветное желание, нужно его написать на крупном лавровом листе. Затем сжечь. И есть шансы, что скоро ваша мечта осуществится. Далее ‒ чтобы защитить свой дом и всех домочадцев, разложите по углам всех комнат по листику лавра. Ведь, по углам обычно накапливается негативная энергия, которая приводит к конфликтам и болезням.

Сжечь лавровый лист для привлечения денег – в ночь новолуния напишите коротко свое заветное об этом желание на лавровом листике. Старайтесь делать это аккуратно, не повредив его. В полнолуние сожгите лист, а пепел на ветру развейте за окном. И ждите

Еще же для привлечения денег, удачи и защиты жилища можно положить под половик перед дверью четыре листа лавра ‒ их нужно разместить в виде креста, листики должны "смотреть" в разные стороны, а черенки – соприкасаться.

Жечь лавровый лист магия

В принципе, есть множество заговоров на лавровый лист. Но он не может сработать, без неукоснительного соблюдения ритуала.

Что нужно:

лавровый листочек (крупного размера); фломастер с чернилами цвета золота либо серебра; белая свечка; огнеупорная посуда.

Затем алгоритм такой:

Поджечь свечку, написать фломастером на листовой пластине лавра сокровенное желание;

Начать визуализировать желаемое в своем воображении;

Попросить у Вселенной благословения, три раза чмокнуть лаврушку с надписью и поджечь ее от свечного пламени.

Объятый лист опустить в огнеупорную посуду и произнести: "Властью богов и властью небес, властью Вселенной и властью чудес. Желание мое сбылось. Как приказал(или приказала) я, так и сошлось!".

Обряд можно упростить ‒ сперва написать на лавровом листе свое желание, а потом поджечь его и дать догореть до конца (заклинание произносить необязательно).

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