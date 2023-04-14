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Зачем жарить лавровый лист: деньги домой потекут рекой

Алёна Воронина
14 апреля 2023, 16:18 обновлено 14 апреля, 16:18
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Простой ритуал с лавровым листом может помочь быстро улучшить финансовое состояние.
Лавровый лист, сковорода
Зачем жарить лавровый лист/ ua.depositphotos.com

Пользу лаврового листа переоценить трудно, ведь эти популярные пряности пригодятся как во время приготовления пищи, так для решения многих бытовых проблем. Например, с помощью таких листочков можно бороться с неприятными запахами и вредителями, которые заводятся в крупах.

Но лавровому листу также приписывают магические свойства. Так, хозяйки часто использовали такие листочки, чтобы привлечь благосостояние и финансовое благополучие.

Но один из ритуалов, который включает в себя использование таких специй, может показаться довольно странным. Многих удивит, зачем жарить лавровый лист и какое это имеет значение. Но издавна считалось, что такой способ его использования способен влиять на финансовое состояние семьи.

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Если провести специальный ритуал, то можно осуществить энергетическое воздействие, которое будет направлено на улучшение и поддержание благополучия и финансового равновесия дома.

Для проведения такого простого ритуала понадобится лишь сковорода, лавровые листья и чуточку оливкового масла. Нужно разогреть сковороду на огне и налить в нее небольшое количество оливкового масла. Далее немного подождать, чтобы масло нагрелось, и лишь после этого положить в него несколько лавровых листочков.

Жарить лавровые листья нужно недолго – как только почувствуете характерный лавровый запах, можно снимать сковородку с огня. Далее с ней нужно пройти по всем комнатам, тщательно "обработав" этим запахом углы комнаты.

При этом не последнее значение во время ритуала играет эмоциональное состояние человека, который его проводит. Нужно в это время быть в хорошем настроении и мысленно желать себе и своей семье благополучия и финансового успеха.

Проводить такое окуривание можно раз в две-три недели.

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