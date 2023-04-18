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Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

Алина Дембицкая
18 апреля 2023, 16:08 обновлено 18 апреля, 16:08
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Мало кто знает, что хозяйственное мыло прекрасно справляется с грязью и нагаром на посуде.
сковорода, мыло
Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде? / ua.depositphotos.com

Хозяйственное мыло – это замечательное недорогое средство, с помощью которого можно решить множество бытовых проблем. Многие хозяйки используют хозяйственное мыло для чистки ковров, пола, мебели и тому подобное. Также довольно часто с его помощью стирают вещи, ведь это мыло может даже вывести некоторые пятна с одежды. Однако мало кто знает, что хозяйственное мыло прекрасно справляется с грязью и нагаром на посуде. Поэтому оно может пригодиться, если вы решили почистить сковороду. Главред рассказывает, как без лишних усилий очистить сковороду хозяйственным мылом.

Как почистить сковороду изнутри?

Для начала берем брусок хозяйственного мыла и отрезаем небольшой кусочек. Далее этот кусочек нужно натереть на мелкой терке.

Полученную мыльную стружку равномерно насыпаем на сковороду и добавляем немного воды. Заметьте, что вода должна едва покрывать хозяйственное мыло.

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Теперь включаем плиту и ждем 5-7 минут, пока моющее средство полностью растворится и превратится в однородную массу. После этого выключаем огонь и оставляем нашу сковороду, чтобы жидкость остыла.

Через некоторое время берем губку и начинаем оттирать грязь. Именно с помощью хозяйственного мыла, которое подействовало на нагар, его будет намного легче убрать.

Как почистить сковороду снаружи?

С помощью хозяйственного мыла почистить сковороду от нагара можно не только изнутри, но и снаружи. Для этого нужно натереть немного мыла и поместить его в небольшую емкость. Затем к нему нужно добавить немного теплой воды и хорошенько перемешать. Должна получиться густая кашица.

Далее нужно взять несколько столовых ложек соды и погасить их уксусом. Эту смесь также добавляем к хозяйственному мылу и тщательно перемешиваем.

Теперь мы можем приступить к очистке сковороды от грязи и нагара. Переворачиваем ее и наносим полученную смесь на грязную поверхность. Оставляем сковороду в таком виде на 15-20 минут.

Когда указанное время истекло, берем губку или щетку и начинаем отчищать грязь. Если с первого раза не получилось убрать всю грязь, то можете повторить эту процедуру.

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