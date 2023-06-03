Зачем зашивать лавровый лист в подушку: ответ вас удивит

Уже через несколько дней можно будет ощутить заметный эффект от такого полезного совета.

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Зачем зашивать лавровый лист в подушку/ instagram.com/sleep_home_textile, instagram.com/mariya_tsyganko

Без сомнения, самой универсальной пряностью является лавровый лист. Ведь его применение выходит далеко за пределы кухни. Уже долгое время самые хитрые хозяйки используют такую приправу не только для придания особого и неповторимого вкуса своим блюдам, но и для решения многих бытовых проблем, улучшения здоровья или даже привлечения денег и благополучия в семью. Но даже самые опытные хозяйки могут быть удивлены, зачем кладут лавровый лист под подушку или зашивают внутрь нее.

Не спешите удивляться. На самом деле есть несколько ответов на вопрос, чем полезен лавровый лист под подушкой, и все они связаны со здоровьем и качеством сна.

Если положить такие листочки под подушку или зашить внутрь, положительный эффект можно увидеть уже через несколько дней. Дело в том, что эта пряность выделяет такие вещества, которые существенно улучшат сон, сделают его крепче, поэтому утром вы будете ощущать прилив энергии и сил. А это в свою очередь будет влиять и на вашу работоспособность, и на концентрацию внимания, и на настроение.

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Еще одна причина, почему стоит лавровый лист положить под подушку – его расслабляющее действие. Он помогает человеку успокоиться и расслабиться. Такой простой секрет поможет чувствовать легкость во всем теле, когда вы отправляетесь в свою постель и готовитесь заснуть. Таким действием эта пряность напоминает действие валерианы.

Часто встречается совет именно положить лавровый лист под подушку. Но использование этих пряностей для улучшения сна возможно и другим, более удобным способом. Можно просто зашить в подушку несколько крупных лавровых листочков.

Согласитесь, второй способ гораздо практичнее, ведь листочки не будут "путаться под руками", не будут валяться по всей кровати, дробиться на кусочки или постоянно падать на пол, когда вы будете застилать постель по утрам. Зашитые листочки нужно будет время от времени менять.

Если же вы всё-таки решите не зашивать, а положить листочки, то достаточно будет взять несколько штук большого размера и также менять время от времени.

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