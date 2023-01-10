Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Многих интересует вопрос, как правильно хранить крупы. Опытные хозяйки научились их замораживать и отпугивать вредителей специями и цитрусовыми.

Замораживание круп поможет их сохранить/ ua.depositphotos.com, Instagram

Хранение круп – задача непростая. Иногда в них неожиданно могут завестись жучки или моль. И даже если раньше вы не замечали у себя дома таких вредителей, вы всё равно не застрахованы от их появления. Ведь насекомые могут завестись в продукте еще на складе, а уже оттуда попасть сначала в магазины, а потом к вам домой вместе с приобретенным товаром.

Такой "троянский конь", который можно принести домой, даже не подозревая об этом, потом может "перекинуться" и на другие продукты – от бакалеи до сухофруктов. Поэтому, чтобы потом не пришлось выбрасывать много продуктов, лучше знать наперед, как правильно хранить крупы.

Опытные хозяйки используют для хранения круп ряд различных способов, каждый из которых может эффективно защитить продукты от порчи. Мы рассмотрим пять таких способов.

1. Замораживание

Как бы это странно не звучало, но крупы можно и даже нужно замораживать. Если у вас в морозильной камере есть достаточно места, положите туда крупы – это защитит их от вредителей. В таких холодных условиях там не появятся личинки или насекомые.

Однако рис хранить в морозилке нельзя – если он перемерзнет, то во время варки просто разлезется.

2. Фольга

Можно оставить в крупах шарики из фольги для выпечки. Вместо них также подойдет любой металлический предмет – например, ложка или вилка.

3. Специи

На полке, где вы храните крупы, можно оставить головку чеснока или острый перец. Такой "подарок" точно не понравится насекомым, которые могут завестись в крупах, и они будут обходить эту полку десятой дорогой. Так же можно положить лавровый лист.

4. Цитрусовые

Во время хранения круп в них можно положить кожуру от цитрусовых. Лучше всего справится с задачей отпугивания пищевой моли кожура от лимона или апельсина.

5. Хранение в правильных емкостях

Чтобы крупы не портились, их лучше хранить в стеклянных банках, которые герметично закрываются.

Если у вас всё-таки завелись насекомые в крупах, после того, как вы избавитесь от них, тщательно протрите полки уксусом. Ведь в разных щелочках и других труднодоступных местах могут остаться личинки, которые сведут все ваши старания к нулю.

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