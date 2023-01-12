Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

"Испачкать" унитаз может даже просто проточная вода, как бы это странно не звучало. Ведь в ней содержатся различные примеси, что со временем приводит к появлению ржавых следов или известкового налета.
Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, унитаз, ванну и раковину нужно регулярно мыть. Тогда загрязнения не успеют въесться в поверхность, и избавиться от них будет намного легче. Если же "запустить" эту проблему, то потом не удастся обойтись без химических средств с достаточно агрессивным составом.
Чтобы унитаз постоянно сиял чистотой, можно воспользоваться интересной хитростью, которую используют многие хозяйки. Понадобится простое аптечное средство – борная кислота.
Можно приобрести в аптеке либо жидкую борную кислоту, либо порошкообразную. В первом случае вещество нужно просто залить в унитаз и оставить на всю ночь. Примерно 10 часов будет достаточно, чтобы средство растворило ржавчину и налет, которые образовались в унитазе.
Если же у вас есть порошкообразная борная кислота, ее нужно растворить в теплой воде, и тогда залить в унитаз.
Для лучшего эффекта и в первом, и во втором случае можно также добавить лимонный сок. Тогда загрязнения очистятся еще лучше.
Утром после применения такого средства останется лишь хорошо протереть унитаз ершиком.
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