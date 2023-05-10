Зачем вешать подкову дома: как правильно соблюдать поверье, чтобы привлечь счастье

Многие из нас слышали от бабушек и дедушек о различных талисманах, которые, согласно древним поверьям, способны защищать дом от всего плохого и приносить успех и счастье. Однако, без сомнения, один из самых известных таких талисманов – это подкова. Когда мы замечаем этот предмет над дверью друзей, знакомых или родственников, то уже даже не удивляемся. Но многие до сих пор не знают, что символизирует подкова дома и почему ее "законным и неизменным" местоположением всегда все выбирают именно место над дверью.
Наши предки считали подкову очень сильным талисманом. И это поверье прочно укоренилось в традиции украинского народа и дошло до наших времен.
Зачем дома нужна подкова
Издавна считалось, что найденную на дороге подкову, которую потерял конь, нужно поднять, принести домой и повесить над входной дверью. Желательно прибить ее гвоздем. Талисман будет иметь свою силу также в том случае, если он подарен.
Однако в современности такое верование приобрело новое переосмысление. Теперь многие вешают дома не только найденные металлические подковы, но и приобретенные декоративные, которые изготовлены из других материалов.
Подкова считается символом изгнания нечисти и всяких напастей. Она способна очистить и защитить дом от всего плохого, а также принести счастье и успех.
Считается, что если подкова была закреплена дома правильно, то она не только защитит от нечисти, но и привлечет счастье, богатство, успех, любовь и здоровье.
Как повесить подкову – вверх или вниз
На самом деле подкову можно вешать и так, и так, в зависимости от цели, которую вы преследуете. Например, если вы хотите защитить дом от нечисти, плохих людей и сглаза, тогда стоит повесить подкову концами вниз. При этом можно расположить оберег как над входной дверью внутри дома, так и снаружи – на ваш выбор. В этом случае весь негатив, который захочет попасть к вам домой, будет входить в один конец оберега, а выходить из другого, и не останется в доме.
Если же ваша основная цель – привлечь домой мир, счастье, благополучие и деньги, тогда стоит прибивать подкову над входной дверью внутри или снаружи дома концами вверх.
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