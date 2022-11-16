Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всех

Как правильно использовать соль для уборки, и чем соленая вода помогает в доме.
Бытовая химия для уборки дома - это универсальное средство, которое есть у каждой хозяйки. Только не все знают, что лучше всего полы в доме мыть обычной водой с солью. Соль позволит не только удалить все пятна с пола, но и очистить всю плохую энергетику в доме.
Опытные хозяйки предпочитают использовать именно такую воду для мытья полов.
Соленая вода превосходно помогает смыть все следы с плитки, ламината, паркета или линолеума. Также такую воду для полом можно применить после ремонта.
Кроме того, если в доме есть аллергики, то использовать бытовую химию категорически запрещено. Вода с солью будет настоящей палочкой выручалочкой любой хозяйки.
Приметы про уборку в доме - чем помогает вода с солью
Наши бабушки убирали в доме только соленой водой. 3 столовые ложки разводили в теплой воде и убирали пыль, шкафы, пол.
Верили, что такая вода убирает весь негатив из дома. Магнитом можно привлечь удачу и здоровье.
Зачем мыть полы в доме с солью
- Если дома чувствуете негатив и постоянные ссоры
- Если дома часто болеют дети и взрослые
- Если мучает бессонница
- Начались финансовые проблемы и неудачи
Как говорят эксперты, такая вода поможет вымыть весь негатив. Важно помнить, что уборку в доме нужно проводить с чистыми мыслями.
Как правильно мыть полы с солью в доме
Тряпку или полотенце смочить в соленой воде и начинать уборку от входной двери. Соль хорошо помогает справиться с негативом и неприятностями.
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