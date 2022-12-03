Зачем в ванной ставить пустую банку: лайфхак от хитрых хозяек

Мало кто догадывается, какую роль в уходе за собой может сыграть пустая стеклянная банка.
Хозяйки обычно хранят пустые банки в кладовке, на кухне или в подвале. Поэтому многих может удивить совет одну такую банку всегда оставлять в ванной. Но дело не в том, чтобы таким образом хранить этот кухонный предмет, а в том, что он может помочь во время ухода за собой.
Для такого лайфхака понадобится пустая банка емкостью 300-500 мл. Ее можно поставить где угодно в ванной, чтобы она не мешала и одновременно была под рукой. Крышка для банки не нужна.
Дело в том, что такую емкость можно использовать во время мытья волос. Поэтому лучше сделать ее частью вашего привычного набора" для этой процедуры и держать рядом с шампунем, бальзамом и масками для волос.
Существует так называемый "метод чашки". От предполагает, что шампунь не наносится сразу на волосы, а перед этим растворяется в чашке. В емкость наливается небольшое количество средства, далее туда нужно добавить воды и хорошо перемешать. И только после этого смесь наносят на голову.
Вместо чашки очень удобно использовать небольшую стеклянную банку.
В таком случае вы потратите на мытье волос меньшее количество шампуня, ведь он будет хорошо вспененный еще до нанесения. И волосы станут легче мыть. Кроме этого, разбавленный шампунь меньше раздражает кожу головы.
Такой способ защитит от повреждения ваши волосы, к какому типу они не принадлежали бы. Ведь уже не придется вспенить средство непосредственно на голове. Также этот способ применения шампуня поможет избежать спутывания волос.
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