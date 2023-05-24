Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет: секрет от опытных хозяек

Простой совет поможет бороться с надоедливой проблемой, которая преследует нашу одежду.

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Зачем класть пакет в стиральную машину/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Многих может удивить, зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет. Казалось бы, какой результат может быть от таких странных действий. Но на самом деле многие хозяйки пользуются таким советом, преследуя несколько целей.

Такой лайфхак зародился еще в конце 20 века. Тогда пакеты были в дефиците, и часто один пакет использовали длительное время. Чтобы йото очистить, пакет бросали в стиральную машину вместе с вещами. Но со временем хозяйки начали замечать, что после такой стирки одежда становится чище.

Итак, несколько причин, почему класть пакет в стиральную машину:

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1. Вещи будут чище

Те, кто пользовался таким лайфхаком, утверждают, что одежда после стирки чище, чем тогда, когда пакет не использовали. Пакет во время стирки притягивает к себе шерсть и волосы, что делает этот лайфхак достаточно удобным.

2. Экономия порошка

Во время стирки пакет лучше перемешивает средство для стирки. Независимо от того, порошок или гель вы используете, такого средства можно будет применять меньше благодаря такому совету.

3. Слив не будет забиваться так быстро

Поскольку пакет будет собирать на себя шерсть и волосы, то слив придется очищать реже, ведь он реже будет забиваться.

Однако стоит отметить, что не все считают этот способ эффективным. Часть людей, которые проверяли этот лайфхак, обращали внимание на то, что у них не удавалось собирать шерсть и волосы на пакет, и одежда была в таком состоянии, как и после стирки без пакета.

Также при использовании этого совета стоит быть осторожными, ведь есть определенные риски. Например, если взять пакет с цветным рисунком, то краска может полинять. Также небольшой по размеру пакет может затянуть в барабан машинки. К тому же, температура воды не должна превышать 40 градусов, иначе пакет может просто расплавиться.

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