Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

Круглых домов такой планировки остались единицы и на это есть несколько причин.

Круглый дом / скриншот Youtube

Не секрет, что СССР были очень популярны 9-этажные дома, но кроме них строились и многоэтажки в форме колец.

Масштабные строение размером со стадион до сих пор находятся в Москве, но из 5 планированных, возвести удалось только 2 таких дома.

900 квартир, но радости мало

Первый такой дом, в котором было аж 900 квартир, был построен в начале 1972 года. Его стоимость была просто сумасшедшей, а жители новостройки били не сильно довольны приобретением.

Несмотря на уютные дворы и наличие почти всех необходимых магазинов под рукой, в квартирах не было прямых углов. Помещения имели форму трапеции, что мешало поклейке обоев и расстановке мебели, которая в Советском союзе была стандартной.

Дорогая коммуналка и невыносимые условия

Еще одной проблемой круглого дома было освещение. В квартирах, окна которых выходили во двор, ощущался недостаток естественного освещения, особенно осенью и зимой. Из-за этого жильцы были вынуждены больше платить за электроэнергию.

Из-за спешки во время планирования домов также всплыли проблемы с вентиляцией. В итоге "счастливым" обладателям квартир приходилось бороться с плесенью.

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