Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делать

Что нельзя делать 26 февраля и как привлечь большую удачу. Приметы на Прощеное воскресенье.

Что нельзя делать 26 февраля / goodfon.ru

26 февраля церковь почитает память преподобного Мартиниана. Также в 2023 году отмечается Прощеное воскресенье.

В этот день устраивали смотры молодоженов. Молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни.

В этот день принято не только извиняться перед близкими, друзьями и знакомыми, но и прощать самому. Причем делать это надо искренне.

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Если есть возможность, нужно сходить в воскресенье в баню, чтобы хорошенько очиститься перед Великим постом. Не следует в этот день обделять вниманием пожилых родственников или домашних животных

Если в Прощеное воскресенье поднять воткнувшуюся в пол иголку, то можно принять на себя негативную энергию.

Сегодня все должно быть чисто: и дом, и слова, и мысли. Иначе несчастье и беды могут настигнуть вас.

Чтобы в доме всегда был уют и порядок, следует обязательно открыть окна в доме. Тогда вы весь негатив выпустите из своего жилища.

Что нельзя делать 26 февраля в Прощеное воскресенье

Нельзя отказать в прощении.

Нельзя сегодня и сквернословить.

Нельзя заниматься уборкой в этот день. Лучше это сделать заранее.

Нельзя женщинам заниматься вышиванием, шитьем и пряжей.

Приметы на 26 февраля

Если погода выдалась хорошей, тёплой и солнечной, то вся весна такой будет.

Если сухой день, то к стремительному потеплению.

Если гроза и северный ветер, то есна будет поздней.

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