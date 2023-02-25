Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делать

26 февраля церковь почитает память преподобного Мартиниана. Также в 2023 году отмечается Прощеное воскресенье.
В этот день устраивали смотры молодоженов. Молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни.
В этот день принято не только извиняться перед близкими, друзьями и знакомыми, но и прощать самому. Причем делать это надо искренне.
Если есть возможность, нужно сходить в воскресенье в баню, чтобы хорошенько очиститься перед Великим постом. Не следует в этот день обделять вниманием пожилых родственников или домашних животных
Если в Прощеное воскресенье поднять воткнувшуюся в пол иголку, то можно принять на себя негативную энергию.
Сегодня все должно быть чисто: и дом, и слова, и мысли. Иначе несчастье и беды могут настигнуть вас.
Чтобы в доме всегда был уют и порядок, следует обязательно открыть окна в доме. Тогда вы весь негатив выпустите из своего жилища.
Что нельзя делать 26 февраля в Прощеное воскресенье
Нельзя отказать в прощении.
Нельзя сегодня и сквернословить.
Нельзя заниматься уборкой в этот день. Лучше это сделать заранее.
Нельзя женщинам заниматься вышиванием, шитьем и пряжей.
Приметы на 26 февраля
Если погода выдалась хорошей, тёплой и солнечной, то вся весна такой будет.
Если сухой день, то к стремительному потеплению.
Если гроза и северный ветер, то есна будет поздней.
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