Зачем в правый карман кладут имбирь: деньги домой потекут рекой

Существует поверье, что правильное применение имбиря способно улучшить финансовое состояние человека.

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Зачем в правый карман кладут имбирь/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Имбирь является очень популярной согревающей пряностью, которую сейчас очень широко применяют в кулинарии и не только. Но мало кто догадывается, что этот продукт имеет также глубокое энергетическое значение. В чем сила имбиря? Считается, что он способен привлекать деньги.

Такая пряность способна помогать в управлении энергиями, и особенно она влияет на энергию финансов. Но для этого стоит знать, как правильно использовать корень имбиря.

Стоит носить с собой корень имбиря или его частичку. При этом важно, чтобы она всегда располагалась справа, например, в правом кармане.

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Встречается также другой способ использования имбиря. Если возник срочный финансовый вопрос, в котором точно не помешало бы везение, можно на растущую Луну посыпать молотым имбирем дорожку, ведущую от дома к банку. Однако, конечно, этот способ не подойдет людям, которые живут не в непосредственной близости к такому учреждению.

Как еще можно использовать корень имбиря

Для привлечения денег домой можно также провести специальный ритуал. Для него понадобятся корень имбиря, хрустальная ваза и несколько бумажных купюр, желательно не мелкого номинала.

Нужно в день новолуния положить в вазу имбирь и купюры. Далее каждый день вплоть до полнолуния зажигать вокруг вазы семь свечей. При этом свет огней будет отражаться на стенках вазы. Таким образом домой будет привлекаться положительная финансовая энергетика.

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