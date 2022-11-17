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Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятным

17 ноября 2022, 17:42

Кофе с лимоном приносит огромную пользу организму. В частности, такой напиток защищает от вирусов и помогает похудеть.

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятным
Кофе с лимоном имеет много полезных свойств / ua.depositphotos.com

Все привыкли пить чай с добавлением лимона, однако мало кто знает, что с лимоном можно пить не только чай, но и кофе. Такой напиток имеет насыщенный вкус и аромат, сочетая в себе легкую кислинку. К тому же кофе с лимоном имеет много полезных свойств. Главред собрал для вас информацию, какую пользу приносит организму кофе с лимоном.

Защищает иммунитет

Как известно, лимон содержит в себе много витамина С, который защищает иммунитет и помогает побороть простуду. Однако и кофеин также защищает иммунитет. Все дело в том, что в составе кофейных зерен есть много витаминов группы В, а также цинк и железо. В комплексе эти соединения защищают организм от вирусов. Поэтому, если у вас появились первые симптомы простуды, нужно выпить кофе с лимоном. Болезнь как рукой снимет.

Улучшает когнитивную функцию мозга

Не зря кофе чаще всего пьют утром, ведь он прекрасно бодрит, повышает работоспособность, а также улучшает память и концентрацию. Лимон также обладает похожими свойствами, но не так сильно. Однако в паре кофе с лимоном творят чудеса с нашим организмом, заряжая энергией на весь день.

Помогает похудеть

Кофе с лимоном прекрасно справляется со снижением веса. Это связано с тем, что кофеин, который содержится в напитке, ускоряет метаболизм. Кроме того, кофе улучшает пищеварение и не позволяет лишнему жиру откладываться в кишечнике. А если добавить к кофе еще и лимон, то он выведет из организма все токсины и шлаки. Именно поэтому эти два продукта в комбинации ускоряют процесс похудения. К тому же после потребления кофе с лимоном снижается аппетит.

Кому нельзя потреблять кофе с лимоном?

Кофе с лимоном ни в коем случае нельзя потреблять тем, у кого есть гастрит, язва желудка, гипертония или ишемическая болезнь сердца. Также отказаться от кофе с лимоном стоит беременным женщинам и тем, которые кормят грудью.

Если у вас нет противопоказаний, то потреблять кофе нужно не более 1-2 чашек в день. Помните, что кофе с лимоном нельзя пить натощак, поскольку могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не рекомендуется пить кофе в вечерний час.

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