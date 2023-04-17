Зачем в Китае массово истребляли воробьев и при чем здесь СССР

Важно помнить, что все наши действия влияют на окружающую среду, а тогда все закончилось катастрофой.

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Зачем в Китае убивали воробьев / скриншот YouTube

Известно, что в середине 1950-х годов Китай провел кампанию по истреблению воробьев, которые считались вредителями урожая.

Однако, как показало время, эта кампания привела к невероятной экологической катастрофе, о которой знают многие.

Почему воробьи были истреблены в Китае?

В 1958 году китайское правительство запустило кампанию по истреблению воробьев, так как их считали вредителями урожая. Кроме того, воробьи были охотничьей дичью и их мясо было дешевле, чем свинина или говядина. В результате кампании, численность воробьев в Китае упала на 94%.

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Почему истребление воробьев привело к экологической катастрофе?

Воробьи являются важным звеном в экосистеме, так как они уничтожают множество насекомых, которые могут быть вредными для растений. Поэтому после истребления воробьев, численность насекомых значительно возросла, что привело к повреждению урожая.

Кроме того, воробьи являются опылителями их отсутствие привело к сокращению численности других видов животных, которые зависят от опыления растений.

Как СССР помог Китаю восстановить численность воробьев?

В 1960-х годах СССР помог Китаю восстановить численность воробьев, поставив Китаю более 60 тысяч воробьев. Воробьи, высаженные в Китае, были произведены в питомниках в СССР и были более адаптированы к климатическим условиям Китая, чем местные воробьи.

Эта помощь помогла Китаю восстановить баланс в экосистеме и улучшить урожайность, что положительно повлияло на экономику страны.

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