Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

Дегустация таинственного и необычного напитка позволит вам понять, почему калмыки пьют соленый чай, и какую пользу он приносит для организма.

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Многие хотят смягчить горьковатый вкус напитка, вот почему солят чай / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Не секрет, что чай является одним из самых популярных напитков в мире. Народы придерживаются своих исключительных традиций приготовления и употребления напитка. Некоторые народы пьют чай с молоком или чай с маслом и соль. Люди, которые любят эксперименты, интересуются, что будет, если выпить чай с солью. Это исторический напиток многих кочевых народов, таких, как калмыки и тибетцы. Чай нужно готовить правильно, чтобы насладиться необычным вкусом напитка.

Как называется чай с солью

Многие привыкли пить чай с сахаром. Сладкая добавка маскирует горечь напитка и делает его вкуснее. Однако сахарный песок вредит здоровью, поэтому его нужно меньше добавлять в чай.

Если вы часто пьете чай в течение дня, можно попробовать добавить вместо сахара чуть-чуть соли.

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К примеру, даже крупинка морской соли убирает горечь из чая, смягчает и насыщает более яркими оттенками вкус напитка и усиливает его аромат. Можно даже добавлять вместе чай и сахар, и тогда напиток станет еще слаще.

Калмычкий чай с солью название свое получил от кочевого народа калмыков. У напитка достаточно специфический вкус, однако если вы любите эксперименты, можете попробовать приготовить чай, который, к тому же, еще и очень полезен.

Что будет, если пить чай с солью

Чай джомба, в составе которого антиоксиданты, обладает иммуномодулирующим и противовирусным эффектом. Также он ускоряет обменные процессы.

Йодированная соль в напитке позволяет восстановить водно-электролитный баланс и положительно влияет на нервную систему человека. Поэтому калмыцкий чай с солью помогает еще и от похмелья.

Калий в составе молока благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системе и укрепляет стенки сосудов.

Напиток с молоком способствует увеличению лактации и хорошо согревает после охлаждения.

Общее улучшение вашего самочувствия – вот, что будет, если выпить чай с солью.

Чай с солью рецепт

Чай с солью и молоком, название которого калмыцкий, готовится достаточно просто. Для начала нужно измельчить чай, дальше после закипания добавляется, к примеру, коровье или верблюжье молоко, пережаренная с маслом мука, а также пшено или рис. Соль добавляется по вкусу.

Если вам такой рецепт не подойдет, то существует еще один вариант приготовления чая с молоком и солью.

1 стаканом кипятка заливается чай и кипятится до тех пор, пока вода не выкипит на треть. Готовую заварку процеживаем, заливаем горячим молоком и кипятим 15 минут. После приготовления чай разливается по чашкам или пиалам, в напиток добавляется кусочек сливочного масла и щепотка грецких орехов.

Солим по вкусу.