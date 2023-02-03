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Зачем в чай добавляют пшено: ответ вас удивит

3 февраля 2023, 05:00
Если вы не знаете, как правильно заваривать чай по-казахски, попробуйте два основных рецепта, которые научат приготовлению вкусного и ароматного напитка.
Чай, пшено
Как правильно заваривать чай по-казахски, чтобы напиток был насыщенным и ароматным / Коллаж ua.depositphotos.com

Каждый день мы пьем горячие напитки. Зеленый, черный чай, кофе или соки стали настолько популярными, что многие даже не могут представить себе без них завтрак или ужин. Бывает, люди хотят попробовать другие сорта чая или как-то разнообразить напиток. И среди них далеко не все знают, что такое чай с пшеном. Этот чай называют национальным казахским лакомством. Напиток обладает совершенно необычным вкусом и свойствами, которые делают чай по-настоящему особенным.

Что казахи добавляют в чай

Людям, которые интересуются казахской национальной культурой, хорошо известно, что казахи привыкли добавлять в чай просо, которое называется тары. Просо сложным путем долго обрабатывается вручную. Если тары приходится измельчать, их называют уже талканы. Крупицы их могут быть даже из пшеницы или ячменя. Тары и талканы добавляют не только в чай – их можно употреблять в пищу со сметаной и ли сахаром. Вот теперь вы узнали, как называется пшено для чая в Казахстане и в чем особенности его обработки.

Просо, которое уже собрали, казахи обычно называют кельдек. Сначала его проваривают в казане, а затем высушивают. Позже кельдек обжаривается с самой шелухой. После зернышка начинают отделять от шелухи и очищают их выдуванием. Раньше было принято проводить все эти процедуры со ступой, но теперь просто берут кастрюлю с центрифугой. Все получается сделать очень быстро и эффективно.

Не забывайте, что тарами лучше слишком не увлекаться – в них много калорий. Иначе можете поправиться.

Как заварить чай с пшеном

Простой рецепт казахского чая с пшеном

Прежде чем вы приступите к завариванию нового для себя напитка обратите внимание, что пшено следует брать целым, обязательно просушенным, прожаренным и не измельченным. Чай подготовьте черный и гранулированный. Запах у смеси должен быть чайным, а не отдавать крупой.

Инструкцию, как приготовить казахский чай, вы можете обнаружить и на самих чайных пачках. Можно допускать какие-то незначительные изменения. Однако ключевой принцип следует оставлять неизменным.

Первый и главный совет – берите только 1 чайную ложку смеси на одну чашка чая. Не настаивайте ваш напиток больше 7 минут. Этого вполне достаточно, чтобы просо раскрыло для вас все оттенки своего особого аромата.

Если вы оставите напиток на целых 10-15 минут, он будет очень горьким и вы уже вряд ли сможете его пить.

Цвет чая должен быть красно-коричневым. Если привкус просо окажется вам не по вкусу, добавьте в чашку молоко.

Комплексный рецепт чая по-казахски

Может быть так, что вы решились приобрести все ингредиенты для чая отдельно. В таком случае вам придется самостоятельно приготовить просо.

В первую очередь, возьмите большую кастрюлю, а лучше даже казан. Насыпайте туда просо и сверху заливайте водой. Варим просо до полуготовности, после чего полностью просушиваем зерна.

Когда зерна просушены, жарьте их в казане вместе с шелухой. После этого нужно отделить зерна от шелухи и еще раз прожарит их в казане. На заключительном этапе надо остудить зерна. В итоге тары готовы.

Тары, которые вы уже приготовили, кладите в готовый чай с молоком. Желательно добавлять молоко, чтобы вкус напитка был более насыщенным. На чашку чая 2-3 чайные ложки. Тары докладываем постепенно и небольшими порциями. Те тары, что у вас остались, можете съесть отдельно от чая – с сахаром или сметаной.

Зачем пьют чай с пшеном

Чай с пшеном можно пить не только ради удовольствия, но и с пользой для организма. В частности, напиток помогает выводить токсины, очищает и обновляет человеческий организм. Чай с просо может укреплять именную систему и положительно влияет на процессы метаболизма.

Казахский чай может снижать давление, нормализовать уровень сахара в крови и оказывать благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт.

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