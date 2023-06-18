Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

Борщ по праву является одним из наиболее популярных блюд. Его готовят практически на каждой кухне и нередко предлагают посетителям ресторанов.
Наверняка практически у каждой хозяйки в запасе есть свой фирменный рецепт приготовления борща. При этом практически любой рецепт предусматривает обязательный шаг - заправка для борща из сала и чеснока.
В некоторых рецептах можно встретить рекомендацию добавлять в борщ старое сало. При этом для некоторых такой рецепт может показаться странным, однако он пришел из старины и известен многим.
Зачем кладут старое сало в борщ
Гурманы не без основания говорят о том, что если в борщ добавить сало, в итоге получается блюдо с особым ароматом и привкусом. Не секрет, что такой рецепт более распространен в сельской местности, однако популярен у многих гурманов.
Порядок действий:
- лежалый кусок соленого сала кладут в теплое место;
- там его оставляют на один два месяца пока оно не пожелтеет;
- при приготовлении борща растираем сало в ступе вместе с чесноком и добавляем в конце.
Отметим, что по некоторым рецептам, кроме лежалого сала, в борщ рекомендуют также добавлять старый чеснок.
Когда нужно добавлять чеснок в борщ
При приготовлении борща не спешите добавлять в него чеснок, чтобы не испортить вкус блюда. Лучше повременить и бросить несколько головок в самом конце. Тогда чеснок раскроет свой аромат и придаст борщу неповторимый вкус. При этом аромат борща получится более ярким и насыщенным.
Борщ со шкварками: как сварить
Рецепт борща со шкварками является поистине классическим. При этом следует соблюдать простые правила при его приготовлении. Во время приготовления борща параллельно сделайте шкварки, которые потом добавите в основное блюдо. В самом конце процесса приготовления борщ нужно снять с плиты. Сразу же засыпаем в кастрюлю шкварки с чесноком. После этого нужно дать блюду настояться как минимум 20-30 минут.
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