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Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

Алексей Тесля
18 июня 2023, 02:05
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Борщ со шкварками - удивительный рецепт поразит простотой опытных гурманов.
борщ
Борщ с салом и фасолью / Instagram/mamyna_liubov

Борщ по праву является одним из наиболее популярных блюд. Его готовят практически на каждой кухне и нередко предлагают посетителям ресторанов.

Наверняка практически у каждой хозяйки в запасе есть свой фирменный рецепт приготовления борща. При этом практически любой рецепт предусматривает обязательный шаг - заправка для борща из сала и чеснока.

В некоторых рецептах можно встретить рекомендацию добавлять в борщ старое сало. При этом для некоторых такой рецепт может показаться странным, однако он пришел из старины и известен многим.

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Зачем кладут старое сало в борщ

Гурманы не без основания говорят о том, что если в борщ добавить сало, в итоге получается блюдо с особым ароматом и привкусом. Не секрет, что такой рецепт более распространен в сельской местности, однако популярен у многих гурманов.

Порядок действий:

  • лежалый кусок соленого сала кладут в теплое место;
  • там его оставляют на один два месяца пока оно не пожелтеет;
  • при приготовлении борща растираем сало в ступе вместе с чесноком и добавляем в конце.

Отметим, что по некоторым рецептам, кроме лежалого сала, в борщ рекомендуют также добавлять старый чеснок.

Когда нужно добавлять чеснок в борщ

При приготовлении борща не спешите добавлять в него чеснок, чтобы не испортить вкус блюда. Лучше повременить и бросить несколько головок в самом конце. Тогда чеснок раскроет свой аромат и придаст борщу неповторимый вкус. При этом аромат борща получится более ярким и насыщенным.

Борщ со шкварками: как сварить

Рецепт борща со шкварками является поистине классическим. При этом следует соблюдать простые правила при его приготовлении. Во время приготовления борща параллельно сделайте шкварки, которые потом добавите в основное блюдо. В самом конце процесса приготовления борщ нужно снять с плиты. Сразу же засыпаем в кастрюлю шкварки с чесноком. После этого нужно дать блюду настояться как минимум 20-30 минут.

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