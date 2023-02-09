Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

Простой трюк с солью станет хорошим решением распространенной проблемы, как избавиться от неприятного запаха обуви. Эта проблема преследует многих из нас, и не только летом, но и зимой. И часто бывает, что достаточно одеть чистую обувь всего несколько раз, как запах возвращается.
Чтобы убрать запах из обуви в домашних условиях, достаточно будет поместить внутрь соль на ночь. Она впитает в себя лишнюю влагу и неприятные ароматы.
Однако не стоит просто сыпать соль внутрь, ведь потом будет трудно всю ее вытряхнуть, чтобы и остатка не было. А, согласитесь, неприятно будет обувать ботинки, чувствуя соль под ступнями. Поэтому лучше насыпать ее в короткие носки, которые будут выполнять роль своеобразных мешочков.
Внутрь носков нужно насыпать по несколько столовых ложек соли, равномерно ее распределить и крепко завязать сверху. Затем можно также нанести сверху по несколько капель любимого эфирного масла – такой "тандем" поможет не только избавиться от неприятного запаха обуви, но и оставит в ней приятный аромат.
Такие "мешочки" должны быть внутри обуви два-три часа, но лучше оставить их на всю ночь. Соль впитает в себя влагу, а эфирное масло перебьет неприятный запах. Затем эти мешочки можно просушить на батарее и использовать повторно.
Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви, можно также использовать другие действенные способы:
- Перекись водорода – залить его в пульверизатор и опрыскать обувь изнутри, после чего высушить его;
- Перекись водорода и нашатырный спирт – нужно перемешать эти два вещества в равных пропорциях, нанести смесь на ватный диск и протереть им обувь изнутри;
- Чай в пакетиках – нужно капнуть на пакетик зеленого чая несколько капель эфирного масла и поместить его внутрь обуви;
- Сода, стиральный порошок и активированный уголь – смешать их в равных пропорциях, засыпать в носок и поместить внутрь обуви;
- Кожура от цитрусовых – она может убрать не очень стойкий неприятный запах и оставить после себя приятный аромат.
Ранее Главред рассказывал, как убрать следы соли на обуви. Чтобы убрать белый налет с обуви, который часто появляется в зимнюю пору, достаточно воспользоваться несколькими подручными средствами.
Также мы рассказывали о 7 способах, как быстро разносить обувь, если она давит и натирает. Чтобы не обращаться к мастеру, это можно сделать самостоятельно дома.
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