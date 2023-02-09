Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

Обычная поваренная соль поможет во многих бытовых ситуациях. В частности, в уходе за обувью.

Соль поможет избавиться от неприятного запаха в обуви/ Instagram, pixabay.com

Простой трюк с солью станет хорошим решением распространенной проблемы, как избавиться от неприятного запаха обуви. Эта проблема преследует многих из нас, и не только летом, но и зимой. И часто бывает, что достаточно одеть чистую обувь всего несколько раз, как запах возвращается.

Чтобы убрать запах из обуви в домашних условиях, достаточно будет поместить внутрь соль на ночь. Она впитает в себя лишнюю влагу и неприятные ароматы.

Однако не стоит просто сыпать соль внутрь, ведь потом будет трудно всю ее вытряхнуть, чтобы и остатка не было. А, согласитесь, неприятно будет обувать ботинки, чувствуя соль под ступнями. Поэтому лучше насыпать ее в короткие носки, которые будут выполнять роль своеобразных мешочков.

Внутрь носков нужно насыпать по несколько столовых ложек соли, равномерно ее распределить и крепко завязать сверху. Затем можно также нанести сверху по несколько капель любимого эфирного масла – такой "тандем" поможет не только избавиться от неприятного запаха обуви, но и оставит в ней приятный аромат.

Такие "мешочки" должны быть внутри обуви два-три часа, но лучше оставить их на всю ночь. Соль впитает в себя влагу, а эфирное масло перебьет неприятный запах. Затем эти мешочки можно просушить на батарее и использовать повторно.

Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви, можно также использовать другие действенные способы:

Перекись водорода – залить его в пульверизатор и опрыскать обувь изнутри, после чего высушить его;

Перекись водорода и нашатырный спирт – нужно перемешать эти два вещества в равных пропорциях, нанести смесь на ватный диск и протереть им обувь изнутри;

Чай в пакетиках – нужно капнуть на пакетик зеленого чая несколько капель эфирного масла и поместить его внутрь обуви;

Сода, стиральный порошок и активированный уголь – смешать их в равных пропорциях, засыпать в носок и поместить внутрь обуви;

Кожура от цитрусовых – она может убрать не очень стойкий неприятный запах и оставить после себя приятный аромат.

Ранее Главред рассказывал, как убрать следы соли на обуви. Чтобы убрать белый налет с обуви, который часто появляется в зимнюю пору, достаточно воспользоваться несколькими подручными средствами.

Также мы рассказывали о 7 способах, как быстро разносить обувь, если она давит и натирает. Чтобы не обращаться к мастеру, это можно сделать самостоятельно дома.

Вас также может заинтересовать: