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Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

Алёна Воронина
13 мая 2023, 16:24 обновлено 13 мая, 16:24
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Многие хозяйки не догадываются, почему лучше стирать с фольгой. Но такой простой совет поможет избавиться от серьезной проблемы.
Стирка, стиральная машина, шарики из фольги
Зачем стирать вещи с фольгой/ ua.depositphotos.com, скрин

Сама по себе стирка одежды в стиральной машине с моющим средством еще не дает гарантию, что все ваши вещи станут идеально чистыми и остаются абсолютно неповрежденными. Есть ряд различных хитростей, которые применяют хозяйки для того, чтобы процесс стирки был более эффективным. Один из самых оригинальных – с применением фольги. Но как бы вы ни удивлялись, для чего бросают фольгу в стиральную машину, такой лайфхак во многих случаях показал себя как действенный.

Давайте разберемся, что будет, если в стиральную машину положить шарики из фольги. Считается, что такие шарики помогают нейтрализовать статическое электричество на одежде и белье. Наверное, большинство из нас встречалось с проблемой, когда одежда электризуется. Именно для избежания возникновения такого эффекта и применяют во время стирки шарики из фольги.

Кондиционеры или другие смягчители не помогут избавиться от электризации ткани – они бессильны против этой проблемы. Но фольга способна в этом помочь.

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Алюминиевые шары имеют еще и другие преимущества – во время стирки они помогают лучше распределить порошок в барабане машинки, а также не позволяют одежде слишком активно тереться друг о друга, что могло бы способствовать ее более быстрому износу.

Как сделать шарик из фольги

Для этого нужно взять кусок листа из рулона алюминиевой фольги и смять его как можно сильнее так, чтобы образовался шар. Поверхность шара должна быть максимально гладкой и без выпуклостей. Диаметр изделия должен составлять 10-15 сантиметров.

В барабан стиральной машины достаточно будет класть по два-три таких шара. Их можно использовать для стирки в течение 6 месяцев, и потом заменить.

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