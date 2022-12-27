Зачем ставить поднос в прихожей: секрет, который сохранит чистоту дома

Такой лайфхак поможет хозяевам избежать потребности очень часто мыть пол зимой и в дождливую погоду.

Зачем ставить поднос в гостиной/ ua.depositphotos.com, Flickr Adam Lister, Nick Amoscato

Прихожая очень быстро теряет свою чистоту, если на улице плохая погода. Как бы чисто вы ни вымыли пол, достаточно будет прийти кому-то с улицы в грязной обуви, и все усилия будут напрасными.

В условиях дождливой или снежной погоды прихожая не может долго оставаться чистой. А каждый раз мыть пол после того, как кто-то вернется с улицы, не хватит времени и сил.

Однако есть один простой лайфхак, который не требует много усилий и существенно сэкономит вам время. А прихожая после применения такой хитрости будет просто сиять, не требуя постоянного мытья пола.

Для лайфхака понадобится поднос или противень. Нужно взять ту вещь, которой вы уже не пользуетесь. Возможно, дома "завалялся" старый поднос, который было жалко выбросить – вот тут он и дождался своего "звездного времени".

Поднос стоит поставить в прихожей ближе к двери, чтобы к нему не пришлось далеко идти, возвращаясь домой с улицы. В него нужно ставить грязную обувь. Тогда вода будет стекать не на пол, а в поднос.

Время от времени нужно выливать воду с подноса и мыть его. Таким образом вся грязь будет оставаться в таком кухонном приборе, и в прихожей станет намного чище.

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