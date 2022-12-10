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Зачем ставить кофе в холодильник: простая хитрость, о которой мало кто знает

10 декабря 2022, 05:40
Растворимый кофе способен творить чудеса, если нужно избавиться от одной проблемы в холодильнике.
Холодильник, кофе
Кофе поможет в быту устранить одну проблему/ ua.depositphotos.com

Многие из нас не могут обойтись без чашки кофе утром, чтобы окончательно проснуться и отправиться на работу в бодром настроении. Поэтому кофе, вероятнее всего, есть дома на полках у большинства людей.

Кто-то имеет дома кофемолку и предпочитает покупать кофе в зернах, чтобы самостоятельно превратить их в готовый к завариванию продукт. А кто-то любит растворимый кофе, поэтому всегда имеет дома его запасы для быстрого приготовления напитка.

Но не все догадываются, что растворимый кофе может понадобиться не только для своего прямого использования, но и для решения некоторых бытовых проблем. Среди таких проблем, в частности, неприятный запах из холодильника.

Такой запах может появляться из-за испорченных продуктов или забитого дренажного отверстия. Также в вашем холодильнике "поселится" неприятный запах, если вовремя не вытереть различные загрязнения, например, разлитое молоко.

Но не стоит в такой ситуации сразу бежать в магазин за дорогими средствами. Ведь с такой задачей прекрасно справится обычный растворимый кофе.

Нужно насыпать на тарелку или в другую емкость пакетик растворимого кофе и поставьте в холодильник на ночь.

После использовании такого способа для уничтожения неприятного запаха все запахи должны исчезнуть к утру.

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