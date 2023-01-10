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Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушки

10 января 2023, 03:30
Главред рассказывает, как лук в носках может навсегда изменить вашу жизнь.
носки, лук
Положите лук в носки и забудьте о болезнях / pixabay.com

Все знают, что репчатый лук обладает замечательными лечебными свойствами, ведь он богат витамином С. Кроме того, лук содержит витамины группы В, которые регулируют деятельность центральной нервной системы. Также лук содержит в себе эфирные масла, марганец, цинк, кальций, фтор, йод и еще много других полезных элементов.

Многие люди привыкли потреблять лук для профилактики многих болезней. Однако мало кто знает, что лук можно еще и прикладывать на пораженные места на теле, в частности, на пяточки. Главред рассказывает, как лук в носках может навсегда изменить вашу жизнь.

Лук в носках лечит простуду

Если вы не любите есть лук, то этот метод именно для вас! Дело в том, что когда мы прикладываем кусочки лука к нашим ногам, то этот чудо-овощ выделяет эфирные масла на основе серы. Именно эти соединения проникают в наш организм через пятки и убивают все вирусы и бактерии. Кроме того, луковые эфирные масла способны очищать кровь, выводя все токсины из организма.

Лук в носках лечит грибковые инфекции

Ни для кого не секрет, что лук обладает антисептическими свойствами. Именно поэтому прикладывание кусочков лука к ногам – это маст-хэв в борьбе с микозом ног и ногтей. Засыпая с луком в носках в течение недели, вы можете навсегда забыть о нестерпимом зуде, неприятном запахе, а также о надоевшем шелушении кожи. Стопы будут гладкими и нежными, словно у младенца.

Кому нельзя спать с луком в носках

Стоит заметить, что такой чудо-эликсир имеет некоторые противопоказания. Прежде всего, от сна с луком в носках нужно отказаться:

  • аллергикам,
  • детям до 5 лет,
  • беременным женщинам и тем, которые кормят грудью,
  • гипертоникам,
  • тем, кто имеет бронхиальную астму,
  • людям, имеющим сердечные заболевания,
  • тем, кто имеет какие-то ранения или язвы на ступнях.

Как правильно прикладывать лук к ногам

  1. Нарежьте лук небольшими кружочками.
  2. Приложите лук к ногам, а сверху наденьте целлофановые бахилы (можно использовать пакет).
  3. После этого наденьте на ноги шерстяные носки и ложитесь спать.
  4. На утро снимите носки вместе с луком и промойте ноги в теплой воде.
  5. Повторяйте процедуру до полного выздоровления.

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