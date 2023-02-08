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Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

8 февраля 2023, 20:01
В нескольких ситуациях можно добавлять соль в стиральную машину. Это принесет неоценимую пользу вашим вещам.
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Если добавлять соль во время стирки, это решит сразу несколько проблем/ ua.depositphotos.com

Соль может понадобиться не только на кухне. Оказывается, этот простой кухонный продукт, который точно есть у каждого дома, может стать помощником также в ряде других домашних ситуаций. Например, он может выручить во время стирки. Если смешать стиральный порошок с солью и использовать эту смесь для стирки одежды, это решит сразу несколько проблем.

Давайте разберемся, зачем добавлять соль во время стирки в стиральную машину.

Выведет пятна

Обычная поваренная соль при условии правильного использования способна вывести несколько типов пятен. Если вы в гостях или дома случайно пролили на одежду вино, не теряйте времени и сразу посыпьте пятно солью так, чтобы она полностью покрыла загрязнение толстым слоем. Подождите, пока она впитает в себя жидкость. После этого замочите одежду в холодной воде и подержите ее так в течение получаса. Затем постирайте в машинке.

Если на одежде есть пятна крови, нужно замочить вещь в холодной воде с добавлением соли. После замачивания бросить в машинку и запустить цикл стирки.

Соль поможет также в случае, если на одежде появилось пятно от ржавчины. Для этого нужно смешать соль в равных пропорциях с лимонным соком. Далее нанести образовавшуюся смесь на пятно и втереть ее в ткань, оставить на какое-то время. После этого можно либо постирать вещь полностью, либо вручную постирать лишь то место, где было загрязнение.

Соль также нужно добавлять во время стирки одежды, на которой остались пятна от пота. Стирать такие вещи лучше в горячей воде, а на каждый литр воды добавить по 3 столовые ложки соли. Таким образом стиральному порошку легче будет справиться с такими сложными пятнами.

Защитит цвет

Частая стирка одежды приводит к тому, что вещи начинают тускнеть, и от прежнего сияния яркого цвета может не остаться и следа. "Достается" и белым вещам. Нам хочется, чтобы они были белоснежными как можно дольше, но со временем они приобретают серый оттенок.

Если вы хотите восстановить цвет вещей, которые потускнели, замочите их на 30 минут в соленой воде. Нужно налить в таз достаточно теплой воды, чтобы ваши вещи в нее поместились, и добавьте пару столовых ложек соли. После этого постирайте одежду в машинке.

Вещи могут потерять свой идеально привлекательный вид также из-за того, что во время стирки плохо вымылось моющее средство. Чтобы оно лучше вымывалось, добавьте в отсек для порошка во время стирки 1 столовую ложку соли.

Заменит кондиционер

Из-за своих уникальных свойств соль может даже заменить кондиционер для стирки. Просто нужно добавить в отсек для ополаскивателя в машинке 4 столовые ложки этого продукта. Можно вместе с солью добавить также небольшое количество кондиционера, если хотите, чтобы ваша одежда имела приятный аромат.

Если вы стираете одежду вручную, то после стирки просто замочите вещи в соленой воде на 30 минут, а затем хорошо прополощите их.

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