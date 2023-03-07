Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

Для чего сажают липу - многие удивятся узнав, для чего сажают липу.

Зачем сажать липу на участке / УНИАН

Липа – древнейший род древесных растений. С давних времен до современности учеными описано более 350 видов липы.

Древесина липы высоко ценится для разных поделок и построек, она часто идёт на изготовление музыкальных инструментов. Кроме того, липовый мёд считается одним из лучших сортов.

Какую пользу приносит липа

Липа на участке может приносить пользу практически круглый год. Дело тут в полезных микроэлементах, которые содержатся в ее листве. Ведь осенью с опавшей листвой липы на землю попадает кальций. Он широко представлен в листке. При этом кальций с листвы липы благотворно влияет почву, на которой растут растения на участке.

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Липа на участке плюсы и минусы

Еще издревле известно о том, что липа чрезвычайно пластичное дерево. Практикуют ее выращивание как одиночным деревом, так и в виде стриженой изгороди.

Однако среди большого количества плюсов, есть и минусы высадки липы на участке. Не стоит забывать о том, что на материале из липы высокая вероятность образования грибков и плесени, потому обязательно обрабатывать поверхность специальными защитными средствами.

Что можно посадить рядом с липой

Липа является неприхотливым деревом, в тени которого можно выращивать различные кустарники.

В корнях липы растут:

папоротник;

примула;

копытень;

пионы;

фиалки;

купена и многие другие.

Когда лучше всего сажать липу

К высадке липы на участке лучше начинать готовиться с осени, высаживая саженцы в это время. Не стоит забывать, что липа хорошо переносит холода, поэтому это надо помнить перед началом работ. Если вы решили посадить липу на участке учтите то, что гораздо лучше семян липового дерева приживаются саженцы.

Что означает символ липа

С давних времен липа была деревом дружбы и сотрудничества. Липа символизирует мягкую силу, вероятно от германского глагола lindra "смягчать": die Linde, lind.

Нетрудно заметить, что листья липы по форме напоминают сердце. Вероятно, это стало причиной того, что дерево является символом супружеской любви. Кроме того, у славян липа также символизирует женственность, мягкость, а также любовь и красоту. Добавим, что у наших пращуров был строжайший запрет: липу было запрещено рубить, а также ломать ветви.

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