УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

7 марта 2023, 04:43
Для чего сажают липу - многие удивятся узнав, для чего сажают липу.
липа
Зачем сажать липу на участке / УНИАН

Липа – древнейший род древесных растений. С давних времен до современности учеными описано более 350 видов липы.

Древесина липы высоко ценится для разных поделок и построек, она часто идёт на изготовление музыкальных инструментов. Кроме того, липовый мёд считается одним из лучших сортов.

Какую пользу приносит липа

Липа на участке может приносить пользу практически круглый год. Дело тут в полезных микроэлементах, которые содержатся в ее листве. Ведь осенью с опавшей листвой липы на землю попадает кальций. Он широко представлен в листке. При этом кальций с листвы липы благотворно влияет почву, на которой растут растения на участке.

видео дня

Липа на участке плюсы и минусы

Еще издревле известно о том, что липа чрезвычайно пластичное дерево. Практикуют ее выращивание как одиночным деревом, так и в виде стриженой изгороди.

Однако среди большого количества плюсов, есть и минусы высадки липы на участке. Не стоит забывать о том, что на материале из липы высокая вероятность образования грибков и плесени, потому обязательно обрабатывать поверхность специальными защитными средствами.

Что можно посадить рядом с липой

Липа является неприхотливым деревом, в тени которого можно выращивать различные кустарники.

В корнях липы растут:

  • папоротник;
  • примула;
  • копытень;
  • пионы;
  • фиалки;
  • купена и многие другие.

Когда лучше всего сажать липу

К высадке липы на участке лучше начинать готовиться с осени, высаживая саженцы в это время. Не стоит забывать, что липа хорошо переносит холода, поэтому это надо помнить перед началом работ. Если вы решили посадить липу на участке учтите то, что гораздо лучше семян липового дерева приживаются саженцы.

Что означает символ липа

С давних времен липа была деревом дружбы и сотрудничества. Липа символизирует мягкую силу, вероятно от германского глагола lindra "смягчать": die Linde, lind.

Нетрудно заметить, что листья липы по форме напоминают сердце. Вероятно, это стало причиной того, что дерево является символом супружеской любви. Кроме того, у славян липа также символизирует женственность, мягкость, а также любовь и красоту. Добавим, что у наших пращуров был строжайший запрет: липу было запрещено рубить, а также ломать ветви.

Читайте еще:

деревья интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

04:30

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

02:01

"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

01:31

"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клеткуВидео

00:51

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

Реклама
00:10

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

06 марта, понедельник
23:49

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантовВидео

23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военногоВидео

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

Реклама
22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

Реклама
18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

18:02

Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNNВидео

17:57

Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формамиВидео

17:56

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

17:51

В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-оккупанта, который жестоко убил человекаВидео

17:39

"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в БахмутеВидео

17:27

В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусовВидео

17:00

Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестнымВидео

17:00

В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - ФейгинВидео

16:33

"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять