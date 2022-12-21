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Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

21 декабря 2022, 02:55
Сок лимона – находка для всех хозяек и хозяев, ведь он очень нужен не только в питании, но и для решения ряда бытовых проблем.
Микроволновка, микроволновая печь, лимон, лимонный сок
Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Микроволновая печь выручает нас во многих ситуациях, ведь помогает быстро приготовить или разогреть пищу. Но из-за постоянного пользования со временем внутри прибора появляются сильные загрязнения, отчистить которые не совсем легко.

Желтые пятна, которые остаются на внутренней поверхности прибора, не получится просто так протереть влажной тряпкой. И тогда приходится искать другие способы, как отмыть микроволновку от желтизны.

Самый простой способ – это применить лимонный сок. Его нужно размешать с водой в емкости в пропорции – стакан воды на сок одного лимона.

Вместо лимонного можно использовать сок другого цитрусового, например, апельсина или лайма.

Раствор нужно поставить в микроволновку и включить ее на 2-3 минуты, чтобы вода начала испаряться. После того, как запущенный вами цикл закончится, не открывайте дверцу сразу – дайте образованной паре осесть, а воде – охладиться.

Такой процедурой вы значительно облегчите себе задачу, как отметь микроволновку внутри от желтизны. После того, как пар от раствора внутри осядет, останется лишь протереть загрязнения мягкой салфеткой. Вытрутся они без особых усилий, ведь лимонный сок размягчит загрязнения.

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