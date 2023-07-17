УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем при варке картофеля добавляют укроп: 4 секрета идеального блюда

Сергей Кущ
17 июля 2023, 15:01 обновлено 17 июля, 15:01
28
Что добавить в воду при варке картофеля? Конечно укроп! Добавление укропа при варке картофеля не только придает ему неповторимый аромат.
Зачем при варке картофеля добавляют укроп
Зачем при варке картофеля добавляют укроп / Фото: скриншот YouTube

Вареный картофель является одним из самых популярных гарниров в мире. Но вы знали, что добавление укропа во время варки может придать картофелю неповторимый аромат и улучшить его текстуру? Мы расскажем вам, зачем при варке картофеля добавляют укроп, как правильно приготовить рассыпчатый картофель и как предотвратить ее потемнение.

Что добавить в воду при варке картофеля?

Секрет успеха рассыпчатого и ароматного картофеля заключается в добавлении укропа в воду во время варки. Укроп обладает приятным ароматом и добавляет нежные нотки вкуса картофелю. Просто добавьте несколько веточек свежего укропа в воду перед тем, как положить картофель. При варке укроп передаст свои ароматические свойства в картофель, делая его еще более аппетитным.

Что надо сделать, чтобы картошка была рассыпчатой?

Хочется, чтобы картофель был нежным, рассыпчатым и сочным? Важно правильно подготовить картофель перед варкой. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его на кусочки примерно одинакового размера. Положите его в холодную воду с добавлением укропа и поставьте на огонь.

видео дня

После закипания варите картофель на среднем огне до мягкости (это займет примерно 15-20 минут). Откиньте воду и дайте картофелю слегка подсохнуть на низком огне, чтобы избавиться от излишков влаги и сделать его более рассыпчатым.

Как правильно отварить картофель, чтобы он не разварился?

Чтобы картофель не разварился во время варки, важно следовать нескольким правилам. Не ставьте картофель на огонь в кипящую воду, а поместите его в холодную воду с укропом и постепенно доведите до кипения. Также важно контролировать время варки, чтобы избежать переваривания. Проверьте картофель вилкой или ножом: если они легко входят в картофель, то он готов. Откиньте воду и просушите картофель на слабом огне.

Что нужно добавить при варке картофеля, чтобы он не потемнел?

Часто после варки картофель может потемнеть и приобрести непривлекательный вид. Чтобы предотвратить потемнение, добавьте в воду при варке немного лимонного сока или уксуса. Эти ингредиенты помогут сохранить яркость и свежесть цвета картофеля.

Вам может быть интересно:

картофель лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

15:02 Мир
Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

14:31 Политика
России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

13:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:35

До конца года выйдем на госграницу: Свитан назвал условие перелома в войне

15:15

Ахнули даже врачи: прикованный к постели боец ВСУ заговорил

15:13

Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном

15:02

Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

15:01

Зачем при варке картофеля добавляют укроп: 4 секрета идеального блюда

У Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - ПоповУ Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - Попов
14:55

"Охрана не поможет": профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин

14:31

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

14:28

Ее уплетают банками: рецепт невероятно вкусной закуски - аджика на зиму

14:25

Когда будет Пасха в 2024 и 2025 году: даты для православных и католиков

Реклама
14:24

"С Днем бавовны": Сеть взорвалась мемами после подрыва Крымского мостаФото

13:42

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

13:33

Окончательно попрощался с мирной жизнью: Козловский закончил боевую подготовку

13:24

Бесшумный водный дрон вели по спутнику: эксперты об атаке на Крымский мост

12:31

Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

12:31

У Путина приуныли из-за взрывов на Крымском мосту и размечтались о "победе"

12:30

"Бункерный" может нажать на кнопку": психолог оценил риск ядерного удара РФВидео

12:28

"Взрывать дома и их родственников": Медведев истерит из-за Крымского моста

12:27

Мужчина ради шутки сделал детям ДНК-тест, но раскрыл тайну 17-летней давности

12:26

Что произошло на Крымском мостумнение

12:24

Как только с огорода: как замораживать петрушку на зиму

Реклама
12:17

"Не все воспринимают": Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным

12:08

Верховный Суд признал незаконными действия рейдеров-кредиторов в отношении холдинга GNT актуально

11:55

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

11:49

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов

11:28

Крымский мост: а где Storm Shadow?мнение

11:08

Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

11:07

От "Бункерного" до "Говоруна": эксперт назвал двойников Путина и их отличияВидео

11:02

Изумительная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут особенный арбуз за 10 секунд

10:57

Абанк дарит до 100 грн всем клиентам, которые откроют карту "АТБ" новости компании

10:37

Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

10:27

Пилоты Воздушных сил ВСУ отправятся на обучение F-16: Игнат рассказал детали

10:14

"Похож на гидроцикл со взрывчаткой": неожиданная версия удара по Крымскому мосту

10:05

Будут облетать вас стороной: как легко избавиться от ос

09:55

"Снова мост пошел поспать": в СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму

09:36

"Опять утремся и потерпим": в России истерика из-за взрывов на Крымском мосту

09:26

Яркая вспышка и мощный грохот: появилось видео взрыва на Крымском мостуВидео

08:53

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины - СМИ

08:45

Гороскоп на завтра 18 июля 2023: Девам - знак от Вселенной, Ракам нужен выходной

08:32

Кто и зачем устроил "бавовну" на Крымском мосту: Братчук заявил о провокации, в ГУР - молчат

08:13

Взрывы на Крымском мосту: опубликованы первые кадрыВидео

Реклама
07:24

Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16 - Салливан

06:42

Мы рано начали праздновать победумнение

06:29

На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет: что известноВидео

06:26

Можем ли мы проиграть войну? Дамнение

05:00

Как сказать на украинском "насильно мил не будешь": Авраменко дал гениальный ответВидео

04:00

Какой сегодня праздник 17 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:10

Даша Астафьева раскрыла новые подробности про загадочного любовника

02:40

"Не освобождение территорий": Свитан назвал первую задачу украинской армии

02:05

Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

01:48

Продюсер "Голосу країни" рассекретил, когда на самом деле Дорофеева вышла замуж

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять