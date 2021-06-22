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Зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник

22 июня 2021, 06:30

Успение Пресвятой Богородицы настолько великий праздник, что отмечается он в течение недели.

Зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник
Зачем православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и в чем помогает праздник

Успение Пресвятой Богородицы в православии относится к числу великих праздников. И, несмотря на то, что само слово "успение" означает в данном случае "вечный сон" или "смерть" – праздник этот считается светлым и радостным.

В народе его даже называют Богородичная Пасха.

Когда православный праздник Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году

Какого числа Богродица отошла в мир иной – доподлинно не известно. Но сама дата праздника Успение Пресвятой Богородицы установлена четко и всегда одна и та же – это 28 августа. В 2021 году Успение православные отметят в субботу.

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Накануне праздника завершается строгий двухнедельный Успенский пост 2021.

Завершается празднование Успения в 2021 году лишь вечером следующего воскресенья, 5 сентября – то есть Успение Пресвятой Богородицы отмечается в течение недели.

Как понять праздник Успение Пресвятой Богородицы

Чтобы понять, почему христиане празднуют смерть Богородицы – стоит для начала уяснить, что в православии смерть – лишь переход в лучший, более светлый мир.

Богородица вознеслась на Небо, к своему Сыну. И теперь оттуда как добрая и чуткая мать присматривает за всеми верующими, помогает им и поддерживает.

Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят

Святую Богородицу просят о помощи в любых делах, она помощница и заступница во всяких вопросах – кроме греховных (например, нельзя просить Богоматерь помочь увести мужчину из семьи или кого-то обмануть).

Чаще всего Богородице молятся женщины (так как в первую очередь она считается именно женской заступницей):

  • о долгожданной и благополучной беременности;
  • об исцелении;
  • о семейном счастье;
  • об укреплении веры;
  • о том, чтоб свершилась справедливость и пр.

Какие молитвы читать на Успение

Молитва к Богородице о помощи

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы и другие традиции дня

День начинают с разговения после Успенского поста. Так как в этом году праздник выпал на субботу, то в этот день уже снимаются все запреты в еде.

Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияВ праздник 28 августа физический труд неуместен – а вот духовное усовершенствование всячески приветствуется: нужно молиться, ходить в церковь, читать духовную литературу и пр.

С этого дня уже можно свататься и венчаться. В сам праздник обряд венчания проводить не стоит: в храме будет много людей, да и не стоит личное торжество ставить над празднованием Успения. А вот уже начиная с 29 августа можно смело идти венчаться в храм.

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